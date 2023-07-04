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第18届哈萨克斯坦—中国商品展览会在阿拉木图开幕

2023年07月04日17:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳7月4日电 （记者李强）7月3日，由中国商务部、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团共同主办的第18届哈萨克斯坦—中国商品展览会在阿拉木图市隆重开幕。

第18届哈萨克斯坦—中国商品展览会开幕式现场。中国驻阿拉木图总领馆供图

第18届哈萨克斯坦—中国商品展览会开幕式现场。中国驻阿拉木图总领馆供图

中国驻阿拉木图总领事蒋薇在致辞中表示，本届商品展时隔四年恢复线下举办，相信将为推动双边及区域务实合作发展注入新的强大动力。希望中哈企业家们抓住机遇，将商品展打造成开放包容的区域合作平台，突出国际化、专业化、市场化、品牌化特色，服务中国—中亚区域经济合作发展，造福“一带一路”沿线各国人民。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇发表致辞。中国驻阿拉木图总领馆供图

中国驻阿拉木图总领事蒋薇发表致辞。中国驻阿拉木图总领馆供图

展览会为期三天，有来自中国新疆、兵团、青海、甘肃、陕西、浙江、福建等十几个省区市的200余家企业参展。展会总面积6446平方米，展品涵盖农业机械、五金建材、纺织轻工、家电电子等领域，共吸引4000余家哈萨克斯坦企业参与。展会期间还举办了中国（新疆）—哈萨克斯坦经贸投资洽谈推介会、中国（新疆）—哈萨克斯坦企业贸易对接会等配套活动。

哈萨克斯坦—中国商品展览会自2003年起已成功举办十七届，是中国同哈萨克斯坦及周边国家共建“一带一路”的重要贸易投资合作平台。

(责编：崔译戈、常红)

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