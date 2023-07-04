人民网东京7月4日电 （许可）3日，“大熊猫保护会暨'真真'生日会”在东京成功举办。中国驻东京旅游办事处主任欧阳安，日本大熊猫保护协会会长、东京都上野动物园前园长土居利光，东京都上野动物园代表大桥直哉，大熊猫摄影家高氏贵博以及近200百名日本各地大熊猫爱好者参加了活动。活动中，大家重温了中日合作研究、保护大熊猫的历史，并为从2011年起旅居日本的雌性大熊猫“真真”（又名“仙女”）送上了生日祝福。

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

本次活动由中国驻东京旅游办事处、四川省文化和旅游厅主办，央视网熊猫频道担任支持单位。欧阳安介绍，1972年10月28日，中日恢复邦交正常化不久后，中国政府赠送给日本的第一对大熊猫“康康”和“兰兰”带着中国人民的热情问候和良好祝愿来到日本，开启了中日合作保护研究大熊猫的不平凡历程，也成为中日友好的使者和象征。今天举办此次活动，既是向包括日本上野动物园、中国大熊猫保护研究中心等在内的长期默默无闻致力于大熊猫保护研究事业的中日相关机构和工作人员表示崇高的敬意，也是向长期以来关心和支持中国大熊猫保护事业的广大日本民众表示诚挚的谢意。

土居利光深情回顾了自己长年在上野动物园参与中日合作保护研究大熊猫工作的点点滴滴，进一步唤起了大家对大熊猫等珍稀动物的保护意识。

大桥直哉通过纪录片向大家介绍了上野动物园自1972年以来，与中国大熊猫保护研究中心等机构合作，在大熊猫保护研究方面开展工作的情况和成果。

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

活动现场，主办方先后播放了中国大熊猫保护研究中心提供的今年2月回到中国四川雅安碧峰峡基地生活的大熊猫“香香”的最新视频，以及四川省文化和旅游厅提供的“天府四川 熊猫家园”推介视频。大家纷纷称赞中国为世界生物多样性保护所作出的重要贡献，并感叹于中国经济社会发展取得的巨大成绩，希望有机会多去中国、多去四川休闲旅游，看大熊猫、品中国美食、赏中国美景。

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

四川省文化和旅游厅专门寄来的精美的大熊猫纪念品和宣传品，深受现场大熊猫爱好者的欢迎。受场地人数限制，主办方还通过线上对此次活动进行了直播，众多无法亲临现场的日本大熊猫爱好者纷纷在线上表达了对大熊猫保护事业的关心和支持，并送上了对大熊猫母亲“真真”的生日祝福。

2005年7月3日，雌性大熊猫“仙女”出生在四川卧龙的中国大熊猫保护研究中心。2011年2月21日，“仙女”和年富力强的雄性大熊猫“比力”一同来到日本，定居东京上野动物园。园方为两只旅日大熊猫公开向社会征名，短短一个月收到近4万封应征信件，最后将“比力”和“仙女”命名为“力力”和“真真”。

“力力”和“真真”被视为上野动物园的“功臣”，自从2017年它们的女儿“香香”诞生后，上野动物园再次掀起了“大熊猫热潮”。2021年6月，“力力”和“真真”为上野动物园添了一对龙凤胎——“晓晓”和“蕾蕾”。在“真真”的辛劳哺育和园方悉心照料下，三只熊猫幼崽在日本民众的关注和喜爱中茁壮成长，一路成为在日本乃至全世界拥有超高人气的大熊猫。这其中，孕育了三只幼崽的大熊猫“真真”功不可没，堪称一位“伟大”的熊猫母亲。

(责编：崔译戈、常红)