新华社安曼7月3日电（记者冀泽）约旦外交部3日谴责以色列军队当日对约旦河西岸杰宁地区发起的大规模袭击。约旦警告说，这一行动将导致“灾难性后果”，国际社会应立即制止以方行动。

据约旦佩特拉通讯社报道，约旦外交大臣萨法迪当日在与巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长侯赛因·谢赫通话时，谴责以方对杰宁的袭击，警告说这可能导致紧张局势进一步升级。

萨法迪敦促以色列停止一切单方面行动，包括停止对巴勒斯坦城市的袭击、经济封锁，停止扩建犹太人定居点等。

萨法迪与谢赫在通话中说，以色列企图使占领永久化的做法和缺乏政治解决路径是造成巴以局势严重恶化的原因。

约旦外交部发言人锡南·马贾利当日强烈谴责以色列对杰宁的袭击，呼吁国际社会立即采取紧急行动，尽快结束以色列对巴勒斯坦城市的持续袭击，保护巴勒斯坦人民。他说，约旦不接受此类袭击和任何破坏和平解决巴以问题的单方面行动。

以色列军队3日凌晨对杰宁地区发起大规模袭击行动。根据巴勒斯坦卫生部最新数据，冲突目前已造成8人死亡、80余人受伤，其中17人伤势严重。今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

(责编：于洋、徐祥丽)