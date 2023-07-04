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新华时评丨管控分歧：客观理性守住底线红线——把握中美关系正确航向系列评论之三

2023年07月04日10:00 | 来源：新华网
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新华社北京7月4日电 题：管控分歧：客观理性守住底线红线——把握中美关系正确航向系列评论之三

新华社记者谢彬彬

中美关系跌至建交以来最低谷的当下，避免两国关系螺旋式下滑、陷入冲突对抗的深渊尤显急迫。中美要实现和平共处，双方必须尊重彼此核心利益和重大关切，不触犯对方底线红线，以建设性方式管控分歧和敏感问题，冷静、专业、理性处理偶发事件。

中美元首巴厘岛会晤为防止中美关系脱轨失控、找到两个大国正确相处之道明确了方向。有了管控矛盾分歧的共识，双方还应了解彼此坚守的原则底线、坚定维护的利益所在，明确中美关系中的危险燃爆点，不逾矩、不玩火。造成当前中美关系僵局的责任是清楚的，美方当深刻反思。美国国务卿布林肯访华期间，中方重申了在核心利益和重大关切问题上的底线红线，在台湾、民主人权、道路制度、科技打压等问题上阐明了严正立场，提出了明确要求。美国康奈尔大学中国问题专家白洁曦认为，对于此次双边互动，能够更好地了解彼此的关切和红线是一个好的结果。

遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护安全网。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最重大的问题，也是最突出的风险。维护国家统一是全体中华儿女命运所系，是中国共产党矢志不渝的历史使命。在这个问题上，中国没有任何妥协退让的余地。台湾问题如果处理不好，将会对中美两国关系造成颠覆性影响。没有人比中国更希望和平解决台湾问题。搞兵棋推演的不是中方，改变现状的也不是中方，制造危机的更不是中方。台湾当局“倚美谋独”和美方一些人鼓噪“以台制华”才是对台海和平稳定的最大威胁。美方在中美三个联合公报中就台湾问题作出了严肃承诺，美国总统拜登也多次重申不支持“台湾独立”。美方应言行一致，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”的承诺真正落到实处，切实维护台海和平稳定，维护中美关系大局。

中美两国必须在相互尊重、平等相待的基础上发展彼此关系。不干涉内政是国际关系的基本准则，中国从不干涉美国内政，美国也不应干涉中国内政。中美是两个历史文化、社会制度、发展道路不同的大国，过去和现在有差异和分歧，今后也还会有。对于差异和分歧，双方应该首先承认并且尊重，可以进行探讨，但前提是平等交流，任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方。美方鼓吹“民主对抗威权”的虚假叙事，以及在涉台、涉港、涉疆等问题上不断制造事端等做法，既不能改变或颠覆中国的道路制度，也不会迟滞中国的发展，只会复活麦卡锡主义，煽动两国民意对立，损害两国互信根基，从而把中美推向冲突与对抗的危险道路。

合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续追求的共同目标。竞争在任何时候都存在，相互借鉴、你追我赶的良性竞争能促进双方共同进步，你输我赢、你兴我衰的零和博弈只会两败俱伤。中方不回避也不惧怕竞争，但反对以竞争定义整个中美关系，更反对以竞争之名行遏制打压之实。美方炒作“中国威胁论”，将1300多家中国实体列入各类制裁和管制清单，加征关税、出口管制、投资审查等措施纷纷出台，贸易战还没完，又打产业战、科技战。这些违反国际法的举动不仅损害了中国的正当发展权利，对美国自身的利益和信誉也毫无益处。中国有自强不息的光荣传统，一切打压和遏制只会激发中国人民的意志和热情。新加坡副总理王瑞杰在谈及中美关系时说，没有任何护栏、无节制、不受约束的竞争会给全世界造成巨大代价和困难。

中美存在分歧很自然，关键是要建设性管控，避免扩大化、激烈化。对于涉及主权、安全、发展利益的重大问题，双方务必谨慎处理。对于偶发事件，双方要冷静、专业、理性予以应对。今年年初的“流浪气球”事件中，美方反应过度，借题发挥，导致事态复杂化、扩大化，使一起孤立的意外事件给中美关系再添新伤。大国相交，错综复杂，偶发事件不可避免，决策层要本着相向而行的态度，拿出诚意和政治智慧，展现定力和能力。美方要避免被国内极端势力借题发挥、炒作升级、扩大事态，对两国关系构成挑战。中方致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，美方应与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础、减少不确定性，共同推动两国关系止跌企稳，重回健康稳定发展轨道。

和平共处是两国应共同守住的底线。中方已重申在核心利益和重大关切上的底线红线、管控分歧和处理偶发事件的原则和精神，中美关系未来是走向对话还是对抗、合作还是冲突，美方必须做出正确的选择。希望美方将自己作出的积极表态落到实处，停止干涉中国内政、损害中方利益，停止对华遏制打压，同中方一道保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作，为中美关系增添正能量、装上安全阀，为动荡变革的世界注入稳定性和确定性。

(责编：于洋、徐祥丽)

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