新华社首尔7月3日电 日本加速推进核污染水排海计划之际，韩国在野党和市民团体频频举行大规模集会，予以谴责、表达愤怒。与此同时，韩国盖洛普一项民意调查显示，八成受访者对日本核污染水排海后果忧心忡忡。

韩国反对声浪高涨

韩国最大在野党共同民主党7月1日在首尔市中心举行“谴责福岛核污染水海洋排放泛国民大会”，谴责日本政府计划向海洋排放核污染水，敦促韩国政府就日本核污染水排海一事明确表示反对。

据共同民主党方面统计，当日有近十万人参加大会。党首李在明发言说，如果日本想要污染海洋，韩国政府应该堂堂正正表示反对。

除了在野党，韩国众多市民团体近期频频在全国各地举行集会，呼吁共同阻止日本核污染水排海。

6月29日，60多个民间团体组成“誓死反对福岛核污染水排放釜山市民总动员筹备委员会”，在釜山市政府前的广场举行记者会，敦促韩国政府积极采取应对措施。

6月24日，“阻止日本放射性污染水排海全国行动”在首尔市政府附近举行今年5月以来第三次大规模集会，敦促日本政府和东京电力公司在陆地建设更多保管核污染水的设施。当日约有数千人参与集会，人们高举“保护太平洋”“向国际海洋法法庭起诉日本”“陆地保管（核污染水）”等标语，要求日本政府采取替代方案，在陆地上保管福岛核污染水。这一民间团体计划7月8日在首尔市中心举行第4次集会。

6月24日，韩国市民团体“阻止日本放射性污染水排海全国行动”在首尔市政府附近举行今年5月以来第三次大规模集会。新华社/纽西斯通讯社

6月12日，数千名渔民在首尔国会议事堂附近举行大规模集会，敦促韩国政府积极保护韩国渔民权益。集会者表示，韩国政府一再对日本筹备核污染水排海计划放任不管，如果核污染水排海成为现实，韩国约10万渔民的生计将遭受严重冲击。

“焦虑感在韩国蔓延”

参加7月1日集会的首尔市民赵翰基接受记者采访时说：“日本作为发达国家，却以全世界人民生命为赌注（要将核污染水排海），这实在太过分了！”

市民河妍熙告诉记者，大部分韩国人坚决反对日本单方面决定将核污染水排海，对于日本政府的一意孤行必须高度警惕。

住在忠清北道镇川的林恩珠说，日本政府不顾反对强行排放核污染水“厚颜无耻”“违背良心”，破坏人类生命和生态界，这一行为会受到历史的审判。

7月1日，民众手持“反对向海洋排放福岛核污染水”字样的标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

美国全国公共广播电台日前报道，日本核污染水排海计划导致焦虑感在韩国蔓延。不少韩国人担心排海影响海洋环境和海产品，因而正减少购买海鱼并囤积海盐。

韩国盖洛普6月30日发布的一项民意调查显示，在回答“是否担心福岛核污染水排海污染韩国海域和水产品”时，有八成受访者表示担心。

美国全国公共广播电台援引首尔智库峨山政策研究院日本问题专家崔恩美(音)的话报道说，福岛问题直接关系到人们的安全和健康。核污染水排放不是一朝一夕的事情，它将持续30年。

排海计划正加速推进

据共同社2日报道，日本政府正加速推进核污染水排海计划，目的是大致能在今年夏季启动排海。

据美联社6月30日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司（简称东电）已经完成核污染水排海所需设备的建设施工。日本原子能规制委员会称，如果进展顺利，东电预计将在一周内获得排海许可，不过，排海启动日期待定。

2021年4月14日，韩国首尔的一家农协连锁超市的水产商品货架前打出“抵制日本”、“本店不销售日本产产品”等标语，对日本政府决定将福岛第一核电站核污染水排入大海表示抗议。 新华社发（徐儒锡摄）

日本政府2021年4月13日决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海，理由是福岛第一核电站内的核污染水存储罐已快存满。按东电说法，到今年夏秋之际核污染水将“无处可存”，不排放入海将耽误核电站的报废工作。

然而，真的是“无处可存”了吗？并不是！

就算核电站内没有更多地方用以新建存储罐，核电站周边这么多空地为什么不利用呢？东电对此的解释是，周边空地非东电所有。

这就奇怪了，众所周知福岛第一核电站周边大片土地已成“无人区”，无论是日本政府还是东电，只要有解决核污染水存储问题的决心，是可以购入土地，以空间换时间，最终找到更好的核污染水处理方案。

然而，日本却选择将核污染水排海。诚如参加集会的赵翰基所言，日本在“以全世界人民生命为赌注”。（记者：陆睿、陈怡、杨畅、金颢旼、冯武勇；剪辑：来辰旭（实习）、淡然；编辑：陈丹、王申、闫珺岩、徐晓蕾）

(责编：于洋、徐祥丽)