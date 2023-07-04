新华社北京7月3日电 英国《金融时报》3日披露，欧洲联盟正考虑以间接方式允许俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会(SWIFT)系统，从而促使俄方同意继续延长黑海港口农产品外运协议。

乌克兰危机去年2月升级，西方对俄罗斯施加空前规模制裁，包括把俄罗斯农业银行等一些俄方金融机构排除在环球银行间金融通信协会系统外。这一系统在全球广泛使用，主要职能是在银行系统之间传递结算信息，以实现安全、高效的跨境支付。

据《金融时报》报道，欧盟正考虑一项方案，即俄罗斯农业银行成立一家子公司，后者接入环球银行间金融通信协会系统。

2022年7月22日，在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，土耳其国防部长阿卡尔（右）、联合国秘书长古特雷斯（中左）与俄罗斯国防部长绍伊古（左）在签署协议。当日，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。新华社记者 沙达提 摄

乌克兰危机升级后，乌克兰和俄罗斯两国经黑海港口外运农产品受到阻碍。经联合国和土耳其斡旋，乌俄两国去年7月22日就恢复黑海港口农产品外运分别同联合国和土耳其签署协议。同时，俄罗斯与联合国签署有关俄农产品出口的谅解备忘录，内容包括俄方粮食和化肥能畅通无阻地出口、俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会系统、恢复对俄方供应农业机械及零部件和相应服务等。

黑海港口农产品外运协议开始执行以来，俄方一直强调备忘录的内容没有兑现。这份协议已经三次延长，最新一次延长期定于本月17日结束，俄方表示“不看好”协议继续延长的前景。

这是2022年7月27日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的黑海粮食外运联合协调中心。土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表27日在土耳其最大城市伊斯坦布尔的土耳其国防大学举行黑海粮食外运联合协调中心正式运行仪式。新华社记者 沙达提 摄

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫6月30日在记者会上说，西方对待这份协议的态度“令人愤怒”，给俄方粮食和化肥出口设置各种障碍，但俄方绕过障碍，持续向最不发达国家提供粮食。他表示：“如果黑海港口农产品外运协议终止，我们将继续免费向最贫困国家提供与现在数量相似或更多的粮食。”

在俄罗斯《消息报》3日发表的采访中，俄罗斯常驻日内瓦代表根纳季·加季洛夫说，俄方“一再延长协议，希望（西方有）积极改变，但我们现在所看到的让我们没有理由同意继续维持（协议执行）现状”。

就《金融时报》的报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫3日在记者会上说，在执行黑海农产品外运系列协议中相关俄方的内容方面，俄方没有消息要发布。他表示，协议继续延长的希望“不是很大”。

“市场普遍认为，这份乌克兰粮食外运协议将无法继续延长，除非对俄罗斯做出相当大妥协，”一名欧洲粮食商人告诉路透社，“放松对银行业的制裁能够迅速给予俄方某些好处。”（惠晓霜）

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