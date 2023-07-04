新华社日内瓦7月3日电（记者聂晓阳）联合国人权理事会第53届会议举行之际，中国人权研究会3日在日内瓦万国宫举行“中国的人权理念与实践”主题边会。兰州大学政治与国际关系学院讲师李亮在会议发言中表示，在新疆调研的过程中，她亲眼目睹新疆女性不断突破重重束缚，迅速实现个人解放与现代化发展。

李亮说，一些西方媒体的报道经常会给人一种错觉，即新疆女性的唯一身份是弱势群体、受害者和被压迫者，“但我在新疆看到的情况与之完全相反”。她说，在现在的新疆，越来越多的女性得以开创自己的事业，彩色艾德莱思裙子、牛仔裤和西装又回到了小村镇的街道上，新疆女性群体的活力得到极大焕发。

她表示，新中国成立后，妇女解放成为一项国家战略，包括新疆女性在内的全体中国妇女迅速脱离了旧社会被迫害和奴役的地位。2010年后，新疆现代化再次提速，新疆采取了一系列民族融合与去极端化措施，包括义务教育的全覆盖、高等教育和成人教育率的提升和现代价值观的传播等，促成了新疆女性深层的思想解放。

“积极的故事每天都在新疆大地上发生，它是新疆女性主义叙事的主体，也是1250万新疆女性的日常生活。希望外界能看到这些故事，看到新疆女性的努力和梦想。”她说。

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