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中国专家强调西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分

2023年07月04日08:20 | 来源：新华网
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新华社日内瓦7月3日电（记者聂晓阳）在联合国人权理事会第53届会议举行之际，中国人权研究会3日在日内瓦万国宫举行“中国的人权理念与实践”主题边会。中国社会科学院研究员边巴拉姆在会议发言中强调，西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分，中华各民族共同缔造了中国的历史。

边巴拉姆说，在中国近现代史上，中央政权始终在西藏地方行使主权，西藏始终在中央政府统一管辖内。那些鼓吹“西藏独立”的人要么是缺乏对国家和国家主权概念的认识，要么是别有用心、抱有不可告人的政治目的。

她说，1279年忽必烈统一全国，中央政府正式在西藏地方派官设治。明朝中央政权建立后，充分利用元朝对西藏地方全面施政的政治基础，通过任命地方官员、设置行政和军事机构，确立对西藏地区的统辖权，并将对西藏的行政管理纳入边疆管理体制统一建设中。清朝中央政权建立后在西藏地区的主权行使更具制度化、规范化，治理更为有效。

边巴拉姆表示，1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》专门规定了各民族一律平等的原则，确定了包括西藏在内的少数民族聚居地区实行民族区域自治的制度。根据《共同纲领》对于民族地区的精神，1951年，中央政府与西藏地方政府签订了《十七条协议》。该协议以法律性的文件在中央政府与西藏地方政府协商下制定而成，是一国政府更替后对于该国领土、政治管辖等方面进行国家继承的有效体现，是对该国主权的继续行使履行法律形式上的替换义务，对于维护国家统一具有现实重大意义。

她强调，那些宣扬“西藏独立”的西方敌对势力无视包括藏族在内的中华民族的发展历史，其目的不过是混淆视听，用民族分离主义思潮渗透破坏中国的民族团结，达到遏制中国发展的目的。

(责编：于洋、徐祥丽)

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