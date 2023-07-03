人民网 宋歌 袁蒙

“第一次来的朋友请不要划走，给主播一个机会好不好？今天带大家了解一下我们非洲那边的好物……”一打开肯尼亚主播本杰明的直播间，就能看到他正熟练地使用中文网络用语与网友互动，他面前的桌子上摆满了来自非洲的红茶等产品。

本杰明博士毕业于中国科技大学，现在是“非洲野豪”茶店的总经理，闲暇时他会化身网络主播直播带货，销售肯尼亚进口的各类茶叶及其他商品。在本杰明的直播间，有一款牙膏是他和他的博士导师共同研究的成果，这款原料取自非洲、技术诞生自中国的牙膏和他的直播间一样，像是中非文化交融碰撞出的一个火花。

“我们不仅是在卖茶，也是在推动肯中人民之间的社会和文化交流。我们用中国茶道制作肯尼亚茶叶，在这个过程中让肯尼亚人更了解中国，也让中国人更了解肯尼亚。”本杰明这样介绍他的经营理念。

本杰明在直播领域经验丰富，这是他第一次参加非洲好物网购节。这一活动举办于第三届中非经贸博览会期间，以直播的形式向中国网友推荐非洲进口商品。6月28日下午，南非驻华大使谢胜文还亲自来到位于中非经贸合作促进创新示范园区的直播间，为家乡的“国宝茶”带货。

提起第三届中非经贸博览会，本杰明赞不绝口：“虽然我知道这个活动规模很大，但我从没想过效果会这么好。我们卖光了所有的牙膏产品，还卖空了从肯尼亚带来的三种红茶。”

热衷于直播事业的本杰明对电子商务有着深刻的见解。他认为，对于中国市场而言，如果商家想接触大量客户，线上商店是一条必由之路。“中国是个很大的国家，想要在每个城市开分店成本太高了。电子商务给了小微企业一个与大型企业竞争的机会。”他还提到，中国有着便利的配套基础设施和发达的物流业，为电子商务的发展打下基础。“我们现在已经开始做直播，能够接触到非常广泛的人群。”本杰明骄傲地说。

近年来，肯尼亚的电子商务行业方兴未艾。本杰明介绍，在肯尼亚，许多人通过社交网络平台开展个体经营活动，借助电子支付平台“Mpesa”，肯尼亚的小微企业打破了地理的限制；此外，在肯尼亚还有一些大型的电商平台，如Jumia和Kilimall等。

本杰明提到的Kilimall是一家成立于肯尼亚的中资跨境电商。据中非经贸博览会现场Kilimall展台的工作人员介绍，目前该企业已在肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达开设了站点，入驻商家达8000多家，注册用户突破一千万。平台用户如果在肯尼亚首都内罗毕下单，甚至能享受当日达的服务。

第三届中非经贸博览会会场，Kilimall的专属展台。人民网 宋歌摄

Kilimall的工作人员透露，该企业目前正计划依托东非市场辐射整个泛非地区。“共建‘一带一路’倡议令中国企业在海外开拓全新市场变得更容易，我们在长沙的总部也得到当地许多政策的支持。”她举例道，长沙到内罗毕的直飞航线开通后，从长沙抵达内罗毕所需的时间从几十个小时降低到七八个小时，极大节约了成本。

在第三届中非经贸博览会发布的《非洲数字经济发展指数与中非数字经济合作报告（2023）》中，肯尼亚与南非一同被评价为“在数字金融发展方面具备绝对的领先优势”。报告还称赞Kilimall“在数字经济应用领域构建了非洲数字经济生态，提供了打造非洲数字化统一大市场的经验”。

本杰明似乎对家乡的电子商务发展有着更多期待。他认为，现在肯尼亚相应的服务还不像中国这样完善。“我希望能从中国正在发生的变化中学习到一些经验，这样才能更好地回馈我的家乡。”

数字经济的发展无疑正助力中非企业实现更加紧密的联系与合作。借助像非洲好物网购节这样的活动，越来越多的中非商品正“漂洋过海”，飞入大洋彼岸的消费者家中，开拓全新的市场。

“有这么多人喜欢我们的产品，这就表示我们的产品具有增长的潜力。”本杰明说。“这是一种相当大的成功。”

(责编：崔译戈、常红)