2023年澜沧江—湄公河合作媒体峰会嘉宾来到南方电网公司进行参观。人民网 宁玉瑛摄

人民网广州7月2日电 （宁玉瑛、蔡海若）“中国经济与技术的发展超出了我的预期，真是难以置信。”泰国民众联络厅媒体与信息管理部公共关系专员吉滴塔奇·基特纳塔库在参观完南方电网公司数字电网体验中心后感叹道，“数字电网在生活中是如此的无所不在，存在于广州这座智慧城市的各个角落。中国有太多泰国需要学习的地方，我们应该不断深入两国之间的交流合作。”

7月1日，澜沧江—湄公河合作媒体主题采访活动走进南方电网公司。由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团，共同探访南方电网高质量发展以及与澜湄国家紧密合作的成果。

南方电网公司工作人员向外媒记者进行介绍。人民网 宁玉瑛摄

据了解，南方电网公司经营服务区毗邻港澳，与越南、老挝、缅甸等周边国家电力互联。一直以来，南方电网坚持“共商共建共享”，将政策沟通、设施联通、民心相通等贯穿境外项目，参与高质量共建“一带一路”，推动与周边国家电网互联互通和中老铁路外部供电等重点项目落地，持续优化越南永新一期电厂和老挝南塔河1号水电站等境外投资项目运营管理，高质量建设老挝230千伏北部电网等境外工程总承包项目，大力推进澜湄区域能源电力合作。

南方电网公司有关负责人回答外媒记者问题。人民网 宁玉瑛摄

越南永新一期电力有限公司生产管理部经理助理兼化学环保工程师、越籍员工裴氏占表示，在和同事们的相处中，发现中越两国的文化有许多相似之处。随着工作和日常交往，中越员工之间形成了合作和情感纽带。她希望继续发挥自己的专业优势和管理能力，为项目安全生产和中越文化融合作出自己的贡献。

外媒记者在观看南方电网公司视频介绍。 人民网 宁玉瑛摄

“保护生态，成果共享，互利共赢。推进‘一带一路’建设，让沿线群众过上好日子，中老铁路建设就是生动的案例。”南方电网老中电力公司的老籍员工赵明艳表示，中老铁路外部供电项目很好地服务了老挝绿色发展。“中老铁路外部供电项目整体线路长约936公里，铁塔共2220基，一半以上的线路都要在山地中穿行。我们采用多种成熟技术，使当地生态环境得到应有的呵护和尊重。”赵明艳说。

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