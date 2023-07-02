6月28日，“中国日”活动在卡加延省历史博物馆隆重举行。人民网记者 樊帆摄

人民网马尼拉7月1日电 （记者樊帆）6月28日，菲律宾卡加延省政府举办“中国日”活动。

卡加延省位于菲律宾吕宋岛东北部，是菲律宾第三大省。

当日上午，“中国日”活动在卡加延省历史博物馆拉开序幕。卡加延省省长曼努埃尔·曼巴及其夫人玛贝尔·维拉蕾卡·曼巴、土格加劳市市长丁美玉、中国驻菲律宾大使馆参赞熊胜、菲律宾大学孔子学院中外方院长和老师以及卡加延当地学校的师生百余人参加了开幕典礼。

庆祝活动筹委会主席玛贝尔·维拉蕾卡·曼巴在致辞中赞扬华人对卡加延社会经济发展作出的贡献。她认为，中国文化是卡加延多元文化的重要构成，希望“中国日”活动的举办能进一步促进卡加延社会对中国传统文化的认识与了解，促进中国与卡加延的文化交流。

土格加劳市市长丁美玉表示，作为菲律宾华裔，她更能理解中国文化对菲律宾华人族群的意义，希望华人在促进中菲友好关系中扮演更重要的角色。

熊胜参赞表示，卡加延地区与中国的交往历史源远流长，海上丝绸之路见证了中国与卡加延的经贸与文化交流。在新时期卡加延省的“国际门户开放”发展战略中，双方有更密切的经贸联系与文化交流，希望“中国日”活动的举办能进一步促进卡加延人民对中国文化的理解，希望文化交流在中菲民间交流中扮演重要的桥梁作用。

卡加延省省长曼巴曾数次访问中国，对中国社会经济的高速发展印象深刻，他在致辞中表示，加强与中国的经贸交流是推动卡加延社会经济发展的重要动力。

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