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美国今年已发生186起儿童意外枪击事件 5、6月数字创新高

2023年07月02日10:07 | 来源：海外网
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　　美国一起枪击案件现场

　　海外网7月1日电 据《美国独立报》6月29日报道，美国枪支安全倡导组织“为每个城镇带来枪支安全”的统计数据显示，全美今年已发生186起儿童意外枪击事件。在刚刚过去的5月和6月，儿童意外枪击事件数字更是创下新高。

　　该组织的数据显示，在今年已发生的近200起儿童意外枪击事件中，有66起致人死亡。从5月1日到6月22日，共发生了73起相关事件，这也是自2015有数据记录以来的新高。美媒称，5月和6月是美国一些学校开始放暑假的时间，这导致一些儿童没有在学校那样有人监管。数据也显示，美国约有460万未成年人家中存放着至少一把已上膛但未上锁的枪支。

　　6月14日，美国新泽西州一名3岁的儿童在家中意外开枪自杀。6月21日，俄亥俄州一名2岁的男孩家里的枪射杀了他怀孕的母亲。谈到儿童意外枪击事件时，“为每个城镇带来枪支安全”组织的高级研究主管夏普说：“这些令人揪心的数据告诉我们，今年夏天有多少美国儿童接触到枪支，无意中射杀了自己或其他人。”（海外网 张霓）

(责编：于洋、刘洁妍)

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