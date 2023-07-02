新华社华盛顿6月30日电 美国国务院6月30日发布一份阿富汗撤军问题事后评估报告。报告批评了美军及其盟友从阿富汗撤离的处理方式，指出美国总统拜登及前任总统特朗普有关从阿富汗撤军的决定对当时阿政府的生存与安全带来“严重后果”。

美国国务院当天在其网站发布了报告的主要内容。这份报告分析了2020年1月至2021年8月期间，美军及其盟友从阿富汗撤离的相关决定和情况。报告撰写过程历时约3个月，事后评估小组分析了相关文件，并对美国国务院各级别现任和前任工作人员进行了采访。

报告说，许多观察人士很早就预言，美军及其盟友从阿富汗撤离将加速阿富汗政府和安全部队的崩溃。报告指出，2021年初夏，阿富汗塔利班武装人员攻势进展迅速，建议应为撤军进行相关准备的声音越来越多。但当时美国官员判断认为，阿富汗的安全形势还不至于迅速恶化。

报告说，当塔利班武装力量逼近首都喀布尔时，美国国务院并未采取措施强化危机管理工作，也没有派高级官员监督相关工作。报告对未来国务院如何在类似行动中更好进行准备提出了相关建议。

2021年8月30日，随着最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，长达20年的阿富汗战争以美军仓促撤离告终。此前半个月里，美军的撤离行动混乱不堪，逃难的人群在机场跑道上追逐飞机以及攀附在飞机上的阿富汗人坠亡的画面令世界震惊。美国国务卿布林肯此后指示就撤军问题展开事后评估。

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