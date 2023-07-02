新华社纽约7月1日电 专访：深入研究发掘鼓岭故事——访鼓岭历史文化研究者、美国友人穆言灵

新华社记者杨士龙

“我们从未想到能发现这么多动人的故事！”

“鼓岭的历史告诉我们，来自不同国家、不同文化的人们，虽存在差异，但可以共建友好情谊，并代代相传！”

在回中国福州参加“鼓岭缘”中美民间友好论坛之前，鼓岭历史文化研究者、72岁的美国友人穆言灵（埃琳·麦金尼斯）在美国罗得岛州的家中接受新华社记者专访时连连感叹。

鼓岭位于福建省福州市郊鼓山之北，20世纪初曾是旅居福州的外国人的避暑胜地。当时许多在华美国侨民，包括穆言灵的公公穆蔼仁、先生穆彼得，都在那里度过了美好时光，对与当地人民建起的深厚友谊毕生难忘。

2004年，84岁的穆蔼仁不顾高龄，欣然应邀回到福建，在武夷学院任教一年，次年回美后不久辞世。

2015年，穆彼得、穆言灵夫妇来到福州，按父亲遗愿将其部分骨灰撒入闽江。他们随后瞻仰穆蔼仁在鼓岭的故居遗址，其间在鼓岭邮局墙上看到一幅旧地图，上面所有的别墅都只标有数字序号。工作人员说，地图来自一位外国友人，至于每座别墅属于谁，因年代久远、资料匮乏而无从得知。夫妇俩闻言暗下决心，一定要找到这些资料。

为此，他们2016年起自费在美国东西海岸间奔走，开始了大海捞针式的艰难寻找和探访。为更快征集线索，穆言灵先在旅行平台网站建立讨论页，后又自学搭建网站。她还多次去耶鲁大学、哈佛大学等高校档案馆查阅资料。

7年来，穆言灵的鼓岭朋友圈越来越大，“鼓岭之友”也顺势成立。夫妇二人不仅确认了鼓岭别墅的主人名单，还找到了更多儿时在鼓岭生活过、目前还健在的人，发掘收集鼓岭相关文字资料、图片和实物超1000件（套），悉数由穆彼得扫描归档。

穆言灵说，鼓岭故事的主人公逐渐增多，已扩展至柏龄威、穆蔼仁、柯志仁、蒲天寿等十多个家族。每个鼓岭故事的情节虽不同，但共同承载着外国侨民与鼓岭乃至福建人民之间的深厚友谊，令人感动，给人启发。

她说，近百年前的鼓岭“不同寻常”，因为各国侨民与当地居民和谐相处，是共享互鉴的文明社区。当时聚居于此的有商人、外交官和传教士，他们建立学校、医院，为中国学生提供职业培训；当地居民则帮助他们建造住房，还为他们提供食物。

穆言灵介绍，每逢周末，蒲天寿等外国医生会抽时间向当地居民提供诊疗。有侨民教当地儿童读书写字，有侨民协助当地居民保护人畜安全。

“鼓岭的人们互帮互助，这种精神改变了鼓岭。”穆言灵说，研究鼓岭对自己影响很深。“我相信，只要秉承鼓岭精神，从每一个小小的行动做起，就能建立一个更美好的未来。”

穆言灵认为，在之前总结的鼓岭精神——“和平、友谊和爱”之前，还应该加上两个词——“理解”和“尊重”，这样才能体现“鼓岭精神”的全貌。“大家文化背景不同，需要仔细观察、试着理解、相互尊重，才会产生友谊、爱与和平。”

“我们之所以强调理解和尊重，就是感到文化上的差异处理不好就会产生矛盾和纷争。”穆言灵曾出版过一本有关汉字的专著，她选取了45个常用汉字，从造字法、字形、字意等讲起，“一字一故事，一笔一精神”，将每个汉字涉及的风俗礼仪、社会结构、伦理道德、哲学思考、审美意识等写得浅显易懂、引人入胜。

穆言灵说，鼓岭后人对中国和中国文化的热爱，得益于父辈的影响，更得益于在中国长期生活受到的文化熏陶。她最想做的还有一件事，就是去美国学校教中文和中国文化。“我们首先要懂彼此的语言，然后才能熟悉彼此的文化。”

穆言灵和穆彼得在哈佛大学相识。1988年，他们携穆爱中、穆爱华两个女儿到中国工作，直到2017年退休。穆言灵曾在央视主持《希望英语》“你说我说”栏目7年。

“（今天）重温和颂扬伟大的鼓岭人的故事，我们能够体会到这块土地所承载的精神——理解、尊重、和平、友谊和爱。”穆言灵说。

纽约时间6月30日下午，穆言灵从福州给记者打电话说，曾在鼓岭生活了16年、103岁的林恩先生的女儿告诉穆言灵，父亲这几天特别想念鼓岭，希望穆言灵尽快帮助她给父亲做一个视频连线。

“我特别想帮他完成这个心愿。”穆言灵说。

林恩的心愿让人想起加州大学物理学教授密尔顿·加德纳的“鼓岭梦”。加德纳一生都对儿时生活过10年的故园充满眷恋，他1986年临终前一直喃喃念着“鼓岭”。

1992年，时任福州市委书记习近平邀请加德纳夫人访问中国，到访她丈夫密尔顿·加德纳生前魂牵梦萦的故园——福州鼓岭，帮助她实现丈夫的遗愿。2012年，时任国家副主席习近平访美时，在美国友好团体举行的欢迎午宴上讲述鼓岭故事，引发两国各界强烈反响。

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