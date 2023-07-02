新华社长沙7月1日电 “中国所做的不是授人以鱼，而是授人以渔。”马拉维总统查克维拉6月30日接受新华社记者专访时表示，马中两国经贸合作不断深化，将助力马拉维实现独立自主的可持续发展，像中国一样走适合本国的发展道路。

查克维拉告诉记者，中国-非洲经贸博览会作为中非深度合作的重要平台，让马中能够在“人与人之间、产业与产业之间、国家与国家之间”建立联系，他希望通过博览会，深化与中国的经贸往来，鼓励更多中企在马投资。

6月29日至7月2日，第三届中国-非洲经贸博览会在长沙举办，位于东南部非洲内陆的马拉维是本届博览会主宾国之一。查克维拉在开幕式致辞中表示，中非合作伙伴关系成果丰硕，未来中非合作成果还将“呈指数型增长”，助力中非命运共同体建设。

“我们非常重视中国的投资，因为这能够帮助我们实现独立自主的发展。”查克维拉在接受专访时说，马中合作让马拉维粮食安全更有保障，更助力这个非洲国家早日实现工业化的愿景。

2022年3月，中国与马拉维签署共建“一带一路”谅解备忘录，中马合作按下加速键。

6月30日，马拉维总统查克维拉在三一集团参访时接受新华社记者专访。新华社发

6月30日上午，查克维拉来到三一集团参访，中国机械给查克维拉留下了深刻印象。

参观期间，三一集团向马拉维赠送了一台挖掘机。查克维拉告诉记者，“为了实现快速发展，这类设备正是我们现在所需要的，这是一份宝贵的礼物。”今年热带气旋“弗雷迪”肆虐马拉维，对当地百姓的生命和财产造成严重破坏，而更多的工程机械设备将对重建工作有所帮助。

6月29日下午，马拉维共和国驻长沙总领事馆正式开馆，查克维拉出席了开馆仪式并为总领事馆揭牌。此行是查克维拉2020年6月赢得大选出任总统以来，首次来到中国。“我对这里的一切都印象深刻，我喜欢这里的美食、风景、摩天大楼，喜欢这里的国际范，还有随处可见的绿树。”他说。

谈及中国式现代化，查克维拉感触最深的是中国的绿色发展。“中国找到了一条绿色发展道路，能够有效保护环境，马拉维也希望实现绿色发展，在这方面我们可以向中国学习很多。”

“在很多方面我们都可以向中国学习、效仿中国”，查克维拉说，“归根结底，我们是要做对马拉维人民来说正确的事”。

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