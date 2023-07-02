新华社首尔7月1日电（记者陆睿 周思雨）韩国最大在野党共同民主党7月1日在首尔市中心举行“谴责福岛核污染水海洋排放泛国民大会”，谴责日本政府计划向海洋排放核污染水，敦促韩国政府就日本核污染水排海一事明确表示反对。

7月1日，韩国最大在野党共同民主党党首李在明在首尔举行的“谴责福岛核污染水海洋排放泛国民大会”上发言。新华社发（李相浩摄）

据共同民主党方面统计，当日有近十万人参加大会。党首李在明发言说，如果日本想要污染海洋，韩国政府应该堂堂正正地表示反对。

7月1日，民众手持“反对向海洋排放福岛核污染水”字样的标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

共同民主党党鞭（院内代表）朴洸瑥在集会现场呼吁韩国国民团结一致，共同反对日本核污染水排海计划，携手捍卫国民生命安全。

参加集会的市民赵翰基接受记者采访时说：“日本作为发达国家，却以全世界人民的生命为赌注（将核污染水排海），这实在太过分了！”

日本政府2021年4月13日决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

7月1日，民众手持“反对向海洋排放福岛核污染水”等字样的标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

7月1日，民众手持“守护国民安全”字样的标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

7月1日，民众手持“反对向海洋排放福岛核污染水”字样的标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

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