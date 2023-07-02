新华社巴黎7月1日电（记者 唐霁）法国内政部长达尔马宁7月1日宣布，已在全国部署4.5万名警察和宪兵维持治安。法国总统马克龙同日宣布，鉴于国内局势，推迟原定2日开始对德国的国事访问。

达尔马宁当天对媒体说，内政部除在全境加强警力外，还向马赛和里昂两个骚乱严重的城市增派了特警、装甲车和直升机等执法力量。他说，在6月30日晚至7月1日凌晨的骚乱中，警方在全国逮捕1300多人，其中在首都巴黎逮捕406人。目前被逮捕的骚乱者平均年龄只有17岁。法国司法部长莫雷蒂在接受媒体采访时说，有些纵火者是未成年人，骚乱人群的年轻化令人担忧。

法国经济、财政及工业、数字主权部长勒梅尔1日说，已有数百家超市、烟草专卖店、储蓄所、快餐店等受到骚乱影响。他要求保险公司迅速对受损商户进行理赔。

法国总统府1日下午宣布，鉴于国内局势，马克龙总统希望未来几天留在法国，并推迟原定2日开始对德国的国事访问。德国总统施泰因迈尔同日说，马克龙1日上午与他通电话，双方同意推迟此次国事访问。

中国驻马赛总领馆证实，6月29日晚，一辆载有中国游客的大巴在马赛遭到骚乱者袭击，数名游客受轻伤。车内乘客致电马赛总领馆领保电话，总领馆工作人员第一时间协助报警并协调警察疏通。这批中国游客已于30日晚安全前往瑞士。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。

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