2023年澜沧江—湄公河合作媒体峰会嘉宾来到广汽埃安新能源汽车股份有限公司进行参观。人民网 宁玉瑛摄

人民网广州7月1日电 （蔡海若、宁玉瑛）6月30日，2023澜沧江—湄公河合作媒体主题采访活动走进广汽埃安新能源汽车股份有限公司和广汽研究院。由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的媒体代表团，共同探访广汽集团践行高水平对外开放成果以及在澜湄新能源汽车协同发展情况。

外媒记者在广汽埃安车间参观。人民网 宁玉瑛摄

“中国汽车在泰国越来越受欢迎，希望有更多的中国汽车品牌在未来进入到泰国市场。”泰国民族电视台国际新闻首席记者尚猜·巴提瓦达纳翁在参观时对人民网表示。

为响应“一带一路”倡议，6月23日至7月2日，广东省政府牵头组织了广东经贸代表团，与东盟国家的商界展开交流，促进贸易投资合作。6月28日，中国（广东）—泰国经贸代表团抵达泰国曼谷，其中埃安作为唯一车企代表参与签约。

外媒记者在广汽埃安车间参观。人民网 宁玉瑛摄

越南国会电视台新闻部主任阮春寅在参观时和广汽埃安工作人员进行了深入交流。他了解到，埃安已经决定在泰国设立一个东南亚市场的总部。阮春寅表示，澜湄地区在新能源汽车方面的合作潜力巨大，希望中国有更多新能源汽车出现在东南亚市场。

广汽埃安工作人员向外媒记者进行介绍。人民网 宁玉瑛摄

近年来，中国新能源汽车发展迅速。目前，泰国新能源汽车行业正处于起步阶段，而中国具有全球规模最大的新能源汽车市场以及全球领先的新能源技术。

澜湄六国同饮一江水，命运紧相连，是天然的命运共同体。此次进军泰国市场，广汽埃安将会以泰国子公司作为东南亚总部，从整车出海，到海外建厂，再到本土开发，进一步扩大在澜沧江—湄公河地区投资设厂范围，坚定践行高水平对外开放，积极推动澜湄区域协同发展。

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