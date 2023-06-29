人民网基辅6月29日电 （记者谭武军）乌克兰农业政策与粮食部28日表示，截至6月28日，乌克兰2022—2023年度（7月至次年6月）粮食出口量为4842万吨，超过了去年同期的出口量4836万吨。

截至6月28日，乌克兰出口面粉15.1万吨，为去年同期的2倍；出口玉米2880万吨，较上年增加23%；出口小麦1660吨，较上年减少11%；出口大麦270万吨，较上年减少53%。

乌克兰农业政策与粮食部第一副部长塔拉斯·维索茨基表示，7月乌克兰将开始大规模粮食收割，预计今年乌克兰粮食产量为4600万吨，比去年减少10—15%。从以往数据来看，乌克兰国内粮食消费量约为1800万吨，因此乌国内不会出现粮食短缺的情况。至于下一年度的粮食出口，现在谈论还为时过早。

根据联合国和土耳其去年7月促成的黑海粮食外运协议，乌克兰通过三个黑海港口向世界各地出口谷物。该协议将于今年7月到期，能否延续尚难预料，加之部分中东欧国家限制乌克兰粮食出口，乌克兰2023—2024年度粮食出口存在较大的不确定性。

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