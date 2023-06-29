人民网长沙6月29日电 （孙鸿宇、宋歌、袁蒙）6月29日至7月2日，第三届中非经贸博览会在湖南长沙举行。本届博览会主题为“共谋发展、共享未来”。

刚果（金）作为本届博览会的主宾国之一，带来了众多产品，如咖啡、红酒、辣椒、茶等，吸引了大量消费者。“农产品是我们的财富，这次我们把它们都带来了。”刚果（金）国家出口促进局（ANAPEX）负责人Thythy Nsumbu说。

刚果（金）国家出口促进局（ANAPEX）负责人Thythy Nsumbu接受人民网采访。视频截图

ANAPEX旨在促进刚果（金）农产品、工业品和手工制品的出口，扩大出口产品范围。Thythy Nsumbu表示，“这是ANAPEX首次线下参展，疫情期间曾线上参与。”

刚果（金）展台。人民网宋歌摄

对于中非博览会所扮演的作用， Thythy Nsumbu表示：“通过博览会，非洲的纯天然有机产品走向世界，拥有更加广阔的国际市场。对非洲来说，中国是一个广阔的市场；对非洲展商来说，博览会是一次向世界展示能力和产品的机会。”

谈及对未来中刚合作的期待时，这位负责人十分乐观，支持合作共赢理念，“合作共赢的意思是，双方都是赢家。”

(责编：苏缨翔、吴成良)