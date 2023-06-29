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美国会预算办公室：2053财年美债规模将升至GDP近两倍

2023年06月29日17:29 | 来源：新华网
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新华社纽约6月28日电（记者刘亚南）美国国会预算办公室28日发布的2023长期预算展望报告显示，公众所持美国联邦政府债务占美国国内生产总值（GDP）比重未来30年将持续上升，预计2053财年将达到创纪录的181%。

报告预计，2023财年公众所持联邦政府债务占美国GDP比重为98%，2029财年将升至107%，超过历史高点。

报告警告，处于高位且不断增加的债务将使美国经济增长放缓，推高偿付给美债持有者的利息支出，给财政和经济前景带来显著风险。

报告还说，长期来看，联邦政府预算赤字占GDP比重也呈上升趋势。2023财年联邦政府预算赤字相当于GDP的5.8%，2027财年降至5%后逐年升高，到2053财年将达到10%。在过去一个世纪，这一比重仅在二战和新冠疫情期间超过10%。

数据显示，1993财年至2022财年的30年间，公众所持联邦政府债务占GDP比重和联邦政府预算赤字占GDP比重的年平均值分别为57%和3.7%。

美国国会预算办公室每年都会发布一份报告，在当前税收和支出法律基本不变的假设下，提出未来30年的预算预测和经济预测。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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