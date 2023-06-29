新华社天津6月29日电（记者张宇琪）世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）顺利结束全部议程，29日在美丽的海滨城市天津落下帷幕。

这是6月29日拍摄的第十四届夏季达沃斯论坛闭幕全会现场。新华社记者 李鑫 摄

以“企业家精神：世界经济驱动力”为主题的本届夏季达沃斯论坛共吸引了来自全球近100个国家和地区的1500多名政商精英及学者参会，就后疫情时代重新激发亚洲和世界各地的创新活力和企业家精神、探寻经济复苏之道展开对话。

这是6月29日拍摄的第十四届夏季达沃斯论坛闭幕全会现场。新华社记者 赵子硕 摄

人工智能、绿色转型、气候变化等依然是本届夏季达沃斯论坛讨论的热点话题，多数嘉宾热议中国的新能源转型和数字化技术，期待中国长期发展战略、应对挑战的方案、开放政策等将给全球企业带来更多机遇。

中国经济的发展动能是与会嘉宾讨论的重点之一，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，在全球经济复苏的进程中，中国将扮演更重要的角色。

闭幕式上，布伦德宣布第十五届夏季达沃斯论坛将在辽宁省大连市举办。大连市市长陈绍旺表示将为明年继续呈现一场特色鲜明、精彩纷呈的思想盛会做好准备。

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