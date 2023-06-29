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共话中国经济新机遇丨专访：我眼中的中国机遇——访南非驻华大使谢胜文

2023年06月29日16:30 | 来源：新华网
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新华社长沙6月29日电 专访：我眼中的中国机遇——访南非驻华大使谢胜文

新华社记者刘芳洲 马峥 张玉洁

“我想向中国网友推介非洲的博士茶，请你们品尝不一样的味道……”前来湖南长沙参加第三届中非经贸博览会的南非驻华大使谢胜文28日在非洲好物网购节活动中体验直播带货，现场气氛热烈。

谢胜文在直播后接受新华社记者采访时说，非中合作交流潜力巨大，对非洲和南非来说，中国充满了机遇。

从南非红酒到博士茶等商品，谢胜文对家乡产品如数家珍，直播期间还玩起了秒杀，100单简易包装小茶包库存数十秒被抢空。

“中国兴起的直播带货等方式可以为消费者直观展示非洲优质产品，快速实现产品交付，是南非对接全球消费市场的有力抓手。”谢胜文说。

“希望两国能在数字经济、电子商务等方面加深合作，通过网络直播、线上商城等方式加速双方优质产品的互惠互通。”

谢胜文说，中国是南非第一大贸易伙伴，南非在与中国的合作中不断受益。“这源于我们坚定的互信关系，经贸合作得以持续加深。”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。谢胜文说：“南非自2015年参与共建‘一带一路’以来，基础设施得到很大提升，这对我们的经济发展起到重要作用。”

“越来越多中资企业加大对南非各领域投资，便捷的路桥不仅使各城市相互连通，还将我们与邻国连接起来。”他说，双方企业在电信、科技等领域的合作不断加深，有利于南非的数字化转型。

谢胜文表示，两国在众多领域优势互补，实现了互利共赢，机遇蕴含在双方合作的各个领域。“中国企业为南非创造了大量就业岗位，对南非经济现代化起到很大作用。”

谈及对华投资，谢胜文表示，南非企业在中国发展前景广阔，南非政府将持续鼓励本国企业加大在中国的投资力度，期待双方进一步深化互利共赢。

“南非与中国友谊深厚，往来密切，合作前景广阔。我们期待与中方一道，创造更多互利共赢新机遇。”谢胜文说。（参与记者：杨骏、赵文才）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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