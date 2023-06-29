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联合国敲响“警钟”：尼日利亚数百万人挨饿 生命面临严重威胁

2023年06月29日16:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 6月28日，联合国敲响了“警钟”，称局势动荡导致尼日利亚东北部人道主义危机急剧恶化，数百万人因得不到基本食品生命面临严重威胁。

联合国驻尼日利亚人道主义协调员马蒂亚斯·沙马莱28日在日内瓦举行的新闻发布会上说，尼日利亚东北部地区人道主义危机极为严重，今年有600万人需要紧急援助，去年这一数字为550万，博尔诺州、阿达马瓦州和约贝州面临严重饥饿的人数从410万增加到430万。“为防止该国东北部局势演变为不断升级的灾难，我们必须迅速采取行动。”沙马莱表示，“超过50万人需要紧急干预，他们离大饥荒只有一步之遥。我们已经敲响警钟。”沙马莱强调，今年面临威胁生命的严重营养不良风险的5岁以下儿童人数翻了一番，达到70万。

联合国世界粮食计划署驻尼日利亚主任戴维·史蒂文森也表示，尼日利亚东北部需要粮食援助的有430万人，由于局势动荡，我们计划援助其中的140万人都做不到。联合国儿童基金会驻尼日利亚代表蒙杜亚特说，“我们的基本物资已经耗尽。”

沙特《伊拉夫报》网站6月28日晚些时候报道说，尼日利亚反恐形势极为严峻，包括“博科圣地”和“基地”组织在内的极端组织不断在尼日利亚进行暴力活动，14年来，血腥暴力已造成4万多人死亡，200万人流离失所。报道说，联合国2023年针对尼日利亚东北部局势的人道主义应急计划寻求筹集13亿美元，但目前仅收到其中的25%。联合国人道主义事务协调厅表示，“世界绝不能忘记尼日利亚东北部的居民。”

沙马莱还指出，气候和粮食安全危机、食品、燃料和化肥价格上涨，加剧了人道主义危机，“结束这种局势的方法不仅是达成和平协议和结束冲突，还要实际上解决潜在的发展危机。”他说，“即使冲突结束并实现了和平，如果不能提供体面生活的基本要素，例如教育、健康和生计等，战争和冲突还会再次爆发。”（安国章）

(责编：崔越、常红)

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