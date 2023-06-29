新华社北京6月29日电 题：对华交往，新西兰有三点值得讲

新华社记者谢彬彬

在中国进行正式访问期间，新西兰总理希普金斯28日以“十分积极且具有建设性”评价当前新中关系，并表示两国关系对新西兰而言非常重要。

今年1月就任总理后，希普金斯多次表示重视中新关系，将继续加强同中国合作。中新关系长期“领跑”中国同发达国家关系，近十年持续健康稳定发展，是不同社会制度、历史文化、发展阶段国家友好关系的典范。在世界面临阵营对抗风险加剧的当下，新西兰的对华交往之道至少有三点值得其他西方国家深思。

第一点，不盲目附和反华论调，独立自主地做出符合本国原则和利益的选择。美国近年来一直在搞对华遏制打压的小圈子。新西兰虽是美国传统盟友，但并没有盲目跟从，而是保持清醒和定力，从自身长远利益出发发展对华关系。2021年1月，美英加澳四国外长发表联合声明，对香港问题指手画脚，新西兰没有加入；针对“五眼联盟”在人权等议题上对华联合施压，新西兰外交部长马胡塔明确表示，新西兰对“五眼联盟”扩大权限感到不安；新西兰前总理约翰·基说，他曾顶着压力拒绝了对华施加更强硬态度的要求，因为他认为中国不是某些人眼中的“侵略者”。一个国家只有保持独立自主，才能握牢自身命运、捍卫自身利益，在与他国交往时才能够做到相互尊重、平等相待、排除干扰，得到国际社会的尊重。

第二点，在处理对华关系上秉持理性务实态度，聚焦互利共赢合作。新西兰有句毛利谚语，“一块干，吃饱饭”，这个朴素的道理贯穿于新西兰对华交往中。建交半个多世纪以来，中新两国发挥彼此经济高度互补优势，不断做大共同利益蛋糕，实现合作共赢。中新双边贸易额从建交初的700万新元增加到2022年的400多亿新元，中国连续多年保持新西兰最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国，有力促进两国经济发展和繁荣振兴。去年，《区域全面经济伙伴关系协定》和中新自贸协定升级议定书正式生效，为两国经贸合作注入更强劲动力。希普金斯此次访华率领了一个庞大的经贸代表团，目的就是探寻更多合作机遇。新西兰前总理阿德恩曾用每年往返中新的候鸟斑尾塍鹬为喻：“斑尾塍鹬迁徙的故事说明，两国总是彼此联系的。无论何时，合作都至关重要。我们与中国的健康关系保证了新西兰的繁荣，极有韧性的双边经贸往来证实了这一点。”

第三点，秉持和而不同的立场，在求同存异中不断扩大双方的利益交汇点。中新两国虽在一些问题上存在不同看法，但双方均视对方为伙伴而不是对手、是机遇而不是威胁。正是在这种开放包容、和而不同的交往基础上，两国才能跨越差异、开拓创新、发扬“争先”精神开展友好交往合作，两国关系才能创造了中国同西方发达国家关系的多个“第一”。中新两国的交往历史证明，分歧不应定义双边关系，重要的是相互尊重、合作共赢。中新两国在维护真正的多边主义和自由贸易体系上有着共同利益，两国关系的健康发展对共同应对全球性挑战、帮助太平洋岛国发展等具有重要现实意义。新西兰奥克兰大学政治与国际关系高级讲师斯蒂芬·诺克斯表示，中新关系的光明前景源自相互尊重。“两国虽然在少部分问题上有分歧，但都不愿意让分歧破坏本来就良好的关系。”

当前，世界形势变乱交织，人类何去何从，根本在于各国的选择。归结起来就是，要交流不要隔阂，要合作不要对抗，要开放不要封闭，要和平不要冲突。中新两国坚持相互尊重、平等相待、开放包容、和而不同，为世界上不同社会制度、历史文化、发展阶段国家探索相处之道、应对共同挑战提供了启示和借鉴。

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