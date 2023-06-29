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共话中国经济新机遇丨专访：中非经贸博览会将助力刚中贸易提质升级——访刚果（金）外贸部长布萨

2023年06月29日13:09 | 来源：新华网
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　　新华社金沙萨6月28日电专访：中非经贸博览会将助力刚中贸易提质升级——访刚果（金）外贸部长布萨

　　新华社记者史彧

　　刚果（金）外贸部长布萨日前在首都金沙萨接受新华社记者专访时表示，刚中两国贸易往来蓬勃发展，为提振刚经济发展发挥了重要作用，第三届中非经贸博览会将助力两国贸易继续提质升级，推动两国贸易多元化发展。

　　第三届中非经贸博览会于6月29日至7月2日在湖南长沙举办，主题为“共谋发展、共享未来”。布萨表示，作为此次博览会主宾国的刚果（金）政府高度重视此次博览会。

　　“此次中非经贸博览会对刚果（金）意义重大。两国互为重要合作伙伴。不久前，刚总统对中国进行了具有历史意义的国事访问，两国领导人也将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系。”布萨说。

　　根据中国驻刚果(金)大使馆提供的数据，2022年，中国对刚新增投资额达5亿美元，双边贸易额达218亿美元。自2015年起，享受零关税待遇的原产于刚果（金）的输华商品范围扩大至97%。

　　布萨说，刚中两国贸易往来蓬勃发展，成果丰硕，此次博览会将为两国继续加强经贸合作提供重要机会。“我们希望借助博览会，向中国展示刚果（金）的机遇和商机，吸引更多中国企业来刚兴业投资。发展对华贸易是我们的重心所在，我们必须不断加强两国经贸往来。”

　　布萨鼓励中国企业在矿业合作的良好基础上，拓展与刚果（金）在农业、能源及加工制造业等领域的投资合作，将刚丰富的资源转化为有竞争力的出口产品，并推动刚经济多元化发展。

　　此外，布萨期待在博览会期间与中方加强交流，学习中国经验。“中国在发展经济方面有着丰富经验，值得刚果（金）认真学习。我们期待加强基础设施互联互通、粮食供应链以及非中贸易政策等方面的交流。”

　　2018年，布萨出席了首届中国国际进口博览会，亲眼见证了中国近年来的发展。他表示，中国通过自身发展实现了全球瞩目的经济腾飞，基础设施日新月异，包括刚果（金）在内的发展中国家都应从中获得启示。他还表示，期待和众多刚企业、投资人一起再次前往上海，出席第六届进博会。

　　“我鼓励我们的企业参加各种在华贸易博览会。我们必须抓住一切机会加强与中国在贸易领域的交流，无论是进口还是出口。”布萨说。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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