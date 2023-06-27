中国驻印度尼西亚大使馆供图

人民网雅加达6月26日电 （记者李培松）6月26日，中国驻印度尼西亚大使陆慷应邀在印度尼西亚大学战略与国际研究院发表题为“中国在中东地区的影响以及和平稳定的前景”的演讲，受到印度尼西亚大学师生的欢迎。此次活动以线下和线上结合的方式举行。

陆慷以印度尼西亚各界普遍关心的问题——“中国是如何成功推动沙特和伊朗和解的”作为切入点，言简意赅地阐释了中国的外交理念。陆慷说：“沙伊和解，首先是两国自主作出的选择，也是中东地区国家的普遍期待”“中国能够发挥作用，缘于当事方的信任，即对中国的中东地区政策的信任，对中国一向秉持的外交理念的信任，对中国在当今国际事务中建设性作用的信任”“尊重地区国家主权独立和战略自主、尊重地区国家在地区事务中的主导地位，支持发展中国家团结协作、支持发展中国家通过对话协商解决问题，反对域外势力干涉、反对域外势力为一己私利挑动矛盾制造对立，正是中国外交一向秉持的理念，也正是长久以来包括中东国家在内广大发展中国家对中国信任的根本所在。”

精彩的开篇极大激发了印度尼西亚大学师生的兴趣。陆慷接着以一系列极具说服力的事例和数字全面阐述了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的深刻内涵和生动实践。

关于全球发展倡议，陆慷说：“中国在聚焦自身发展的同时，积极致力于与世界各国的共同繁荣。”针对个别国家滥用所谓安全、甚至意识形态等种种理由打压其他国家的发展，大搞脱钩断链或所谓“去风险”的做法，陆慷表示：“6天前，李强总理访问德国时指出，中国长期使用德国的大众、西门子等技术和产品，没有觉得不安全、没有觉得有风险，更没有搞什么‘去风险’”“我们希望其他各方尊重本地区国家人民追求发展的愿望、尊重本地区国家人民选择适合自身国情发展道路的权利、尊重本地区国家人民推动产业升级向产业链高端迈进的正当诉求”。

“全球安全倡议，针对世人普遍关注的全球安全问题，提出要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。”陆慷强调。

“全球文明倡议的核心是平等。”陆慷指出，“68年前的万隆会议是发展中国家团结合作的里程碑。万隆会议十项原则，突出强调了国家不分大小一律平等。这也是包括中国和印尼在内广大发展中国家在国际关系中十分坚持的基本准则。要以文明包容超越所谓文明‘优越’。我们不接受任何自视高人一等、自以为可以对其他国家指手画脚的做法。”

陆慷表示，今年是中印尼全面战略伙伴关系10周年。十年来，中印尼关系全方位迅速发展，正是因为双方能够始终坚持相互尊重、平等相待、互利共赢。两国元首已经明确了共建中印尼命运共同体的大方向。中方愿继续同印尼方一道，为增进两国人民福祉、促进亚太长治久安、助力发展中国家团结协作、维护世界和平稳定繁荣作出更大贡献。

最后，陆慷就中国的中东政策、中印尼友好合作、中国同伊斯兰合作组织关系、南海等问题回答了提问。

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