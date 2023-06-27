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中国记协与波兰媒体协会签署“中波记者之家”备忘录

2023年06月27日08:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网记者 禹丽敏摄

签约仪式。人民网记者 禹丽敏摄

人民网华沙6月26日电 （记者于洋、禹丽敏）当地时间6月26日上午，在中波两国30余位嘉宾和新闻界代表的见证下，中国记协书记处书记田玉红与波兰媒体协会主席特拉齐克在波兰首都华沙签署“中波记者之家”共建备忘录。外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜、中国驻波兰大使孙霖江出席签约仪式。

田玉红在签约仪式上指出，中波两国记者组织是好朋友、好伙伴，“中波记者之家”合作机制的建立将致力于为两国新闻工作者提供更好的服务，不断提升两国新闻交流合作水平。特拉齐克在签约仪式上表示，“中波记者之家”是中波两国记者共同的家园，是相互交流、增进理解、传递和平声音的家园，也是为记者提供帮助、排忧解难的家园。

“中波记者之家”是由中国记协和波兰媒体协会共同建立的中外记者交流合作机制，是中波两国新闻界加强交流合作的新平台。该合作机制同时将与中国—中东欧国家合作等跨区域机制加强协作，积极推动中外文明交流互鉴，促进民心相通。

签约仪式后，在波访问的中国新闻代表团应邀参加在华沙举办的“中波智库媒体对话会”，代表团团长、中国记协书记处书记田玉红代表中国新闻界在对话会上做了交流发言。

(责编：崔越、杨牧)

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