新华社墨西哥城6月26日电（记者朱雨博 范小林）危地马拉城消息：危地马拉最高选举法院26日公布的危总统选举计票结果显示，由于没有任何一名候选人获得超过50%的选票直接胜出，该国将举行总统选举第二轮投票。

根据对98.23%选票的统计结果，全国希望联盟候选人桑德拉·托雷斯以15.78%的得票率位列第一，“种子运动”党候选人贝尔纳多·阿雷瓦洛得票率为11.80%，位列第二。其余候选人的得票率均未超过8%。

危地马拉选举法规定，候选人在总统选举第一轮投票中获得超过50%的选票，即被视为直接胜出。如无人获得半数以上选票，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票。

据当地媒体报道，第二轮总统选举投票预计最晚于8月20日举行。根据目前得票情况，基本可以确定第二轮角逐将在托雷斯与阿雷瓦洛之间展开。

危地马拉25日举行总统、议会和地方选举。本次选举将选出新一届危地马拉总统和副总统、160名国会议员、20名中美洲议会代表和全国340名市长。

危地马拉宪法规定，该国总统、副总统由直接选举产生，任期4年，不得连任。

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