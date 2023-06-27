人民网伦敦6月26日电 （记者邢雪）6月23日，中国驻英国大使馆在国际海事组织（IMO）总部举办招待会。中国驻英国大使郑泽光出席并讲话，宣介中国为世界海运业和海事治理作出的重要贡献。IMO成员国常驻IMO代表和各国驻英外交机构代表约150人出席。

郑泽光表示，今年是中国恢复IMO合法席位50周年。50年来，中国全面深入参与IMO工作，认真履行公约义务。中国连续17次当选IMO A类理事国，加入IMO框架下几乎所有条约法规，积极捐款支持发展中成员国海事能力建设，不断加强与IMO技术交流合作，为世界海运业和海事管理作出了积极贡献。

郑泽光指出，中国在建设安全、便捷、高效、经济、绿色的现代化海运体系方面取得重要成就。2022年，中国港口货物吞吐量达156.85亿吨，集装箱吞吐量2.96亿标准箱，位居世界首位；海运船队规模近2.7亿载重吨，位居世界第二位；承接新造船订单居世界第一位。中国国际海运航线连接100多个国家和地区，为国际海运业发展和全球经济增长做出重要贡献。

郑泽光指出，中国将在建设中国式现代化进程中，继续秉持共商共建共享原则，深度参与全球海洋治理，在海事领域不断深化与IMO各成员国互利合作，共同构建合作共赢的“蓝色伙伴关系”。中国将继续积极参与IMO事务，为国际海运业发展作出更大贡献。

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