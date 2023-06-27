新华社伦敦6月26日电 综述：全球结构性不平等推动糖尿病患者指数级增长

新华社记者郭爽

糖尿病是导致全球死亡和残疾的第八大原因，影响着各国、各年龄组和不同性别人群，该病患者数量在全球呈指数级增长的现状正为全世界公共卫生和医疗保健系统带来迫切挑战。

英国《柳叶刀》周刊和《柳叶刀·糖尿病和内分泌学杂志》最近发表的针对全球和美国糖尿病问题的系列文章指出，到2050年，全球糖尿病患者预计突破13.1亿，这将在未来数十年产生持久影响，全球包括种族和地理区域等方面的结构性不平等正迅速加剧这一危机。

2050年：全球糖尿病患者预计突破13.1亿

总部设在华盛顿大学并由比尔及梅琳达·盖茨基金会资助的《全球疾病、伤害与危险因素负担研究报告》（GBD）是一项全面的区域及全球疾病负担研究计划，旨在评估重大疾病、伤害和风险因素造成的死亡率和残疾情况。其近日公布的最新研究预测了2050年全球糖尿病负担和患病率，被卫生健康专家认为是迄今最大规模的全球糖尿病负担（即糖尿病产生的影响）评估成果。

多国研究人员分析了204个国家和地区的25个年龄组的男性和女性糖尿病患病率和负担数据。结果显示，2021年全球约有5.29亿糖尿病患者，其中96%是2型糖尿病患者；年龄标准化糖尿病总患病率为6.1%；北非和中东地区的糖尿病患病率最高，约为9.3%。

该研究预测，到2050年，全球将有超过13.1亿人患糖尿病，所有国家或地区的年龄标准化糖尿病患病率都不会下降。北非和中东地区的糖尿病患病率预计将达16.8%，拉丁美洲和加勒比地区的该数据预计高于10%。

作为全球重大公共卫生问题，糖尿病给医疗保健系统带来沉重负担。国际糖尿病联合会的数据显示，2021年糖尿病导致的全球卫生支出约为9660亿美元；预计到2045年，这一数字将超过10540亿美元。

直接原因：高BMI是患2型糖尿病的主要危险因素

糖尿病是一种以高血糖为特征的慢性代谢性疾病，由胰岛素分泌缺陷、胰岛素抵抗或两者并存所致，与异常β细胞对胰岛素作用的影响有关。

此前研究显示，糖尿病是全球死亡和残疾的第八大原因，也是导致缺血性心脏病和中风的主要危险因素。1型糖尿病通常发生在儿童时期，2型糖尿病具有很强的遗传因素，并且与肥胖和久坐等生活方式密切相关。

在最新研究中，研究人员对可能导致糖尿病的16个危险因素建模，并将这些危险因素分为环境或职业、吸烟、大量饮酒、高身体质量指数（BMI）、饮食风险和低体力活动6个类别。结果显示，上述危险因素均被证明与2型糖尿病相关，其中高BMI是全球范围内导致2型糖尿病的主要危险因素。

不过，研究人员也指出，相关最新研究，特别是在现有的糖尿病患病率数据和计量方法方面也存在局限性。在GBD框架内量化糖尿病负担仍面临挑战，对于糖尿病导致死亡的分类尚未达成共识。此外，糖尿病引发残疾的情况在目前研究中可能被低估，厘清糖尿病对其他健康状况的影响具有挑战性，目前的方法可能低估了糖尿病负担。

深层原因：全球结构性不平等影响糖尿病形势

尽管不同类型糖尿病的预防和管理方法有所不同，但通过限制2型糖尿病的危险因素、增加获得胰岛素等治疗的机会、加强卫生系统基础设施等措施，可有效减轻糖尿病负担。

最新研究指出，全球包括种族和地理区域等方面的结构性不平等深深植根于地缘政治、经济、医疗保健和社会结构中，并在社会经济地位和资源可用性等方面造成重大差异。这些差异对获得高质量护理和相关教育的机会，以及糖尿病的患病率、发病率和死亡率等产生不同影响。

该研究称，预计到2045年，多达四分之三的糖尿病成人患者将生活在低收入和中等收入国家，目前这些国家中只有10%的糖尿病患者接受专业护理。全球范围内，“那些受到歧视和边缘化的人群”受糖尿病的危害最严重。例如在美国，2型糖尿病给年轻人带来的负担在过去20年内几乎翻了一番，其中黑人和美国原住民患者的负担最高。

《柳叶刀》周刊于2020年发布的一份报告说，80%的糖尿病病例发生在低收入和中等收入国家。这些国家不仅医疗卫生系统缺乏资金、准备不足，同时还面临部分民众营养不良、贫困和缺乏身体活动等社会经济方面的挑战。

研究人员强调，全球糖尿病的真正规模和该病造成的威胁被严重低估。未来20年全球卫生界如何应对糖尿病，将影响未来80年的人口健康和预期寿命。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)