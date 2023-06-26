新华社北京6月26日电（记者邵艺博、袁帅）外交部发言人毛宁26日表示，美国应当立即停止将新冠病毒溯源问题政治化、工具化、武器化，停止对别国进行栽赃抹黑、甩锅推责，尽快回应国际社会合理关切。

当日例行记者会上，有记者问：根据美国总统拜登3月签署的“2023年新冠病毒起源法案”，美情报部门于6月23日解密并公开病毒溯源相关信息，关注中国科学院武汉病毒研究所与新冠病毒起源的潜在联系。请问中方对此有何评论？

毛宁说，中方在新冠病毒溯源问题上一贯主张尊重科学事实，积极支持和参与全球科学溯源，坚决反对任何形式的政治操弄。中国是迄今唯一多次邀请世卫组织国际专家组到本国开展新冠病毒溯源合作的国家，也是迄今唯一多次组织专家同咨询小组分享溯源进展的国家。“在新冠病毒溯源问题上，中国分享的数据和研究成果最多，作出的贡献最大，这充分体现了中方开放、透明和负责任态度。”

毛宁说，“实验室泄漏极不可能”是中国—世卫组织联合专家组在实地走访武汉相关实验室并同相关科研人员深入交流的基础上得出的权威科学结论，准确反映在中国—世卫组织溯源联合研究报告中，也得到了国际社会和科学界的广泛认可。

毛宁说，美国应当立即停止将溯源问题政治化、工具化、武器化，停止对别国进行栽赃抹黑、甩锅推责，停止对自身存在的种种疑点装聋作哑，尽快回应国际社会合理关切，主动同世卫组织分享本国早期疑似病例数据，公开德特里克堡及在世界各地设立的生物实验室情况，给世界人民一个负责任的交代。

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