新华社联合国6月20日电 中国常驻联合国副代表戴兵20日在联合国安理会中非共和国问题公开会上发言说，中方期待国际社会为中非共和国和平进程等提供支持。

戴兵表示，中非共和国和平进程取得重要进展。中方赞赏中非共和国政府履行和平协议承诺，加快解武复员，推动地方一级和平进程。中方高兴地看到，近期中非共和国多支武装团伙宣布解武，呼吁尚未解武的武装团伙停止敌对行动，尽快加入和平进程，各方共同维护好来之不易的和平成果。中方期待国际社会为中非共和国和平进程、地方选举、解武复员提供资金和技术支持。

戴兵说，中方支持中非共和国政府为维护安全、保护平民所做努力。中非共和国同乍得、苏丹等邻国边境地区安全和人道形势需要引起重视。国际社会要有针对性地帮助中非共和国武装部队提升安全能力建设，防范武装团伙威胁。要支持中非共和国同邻国加强边境管控，维护共同安全。

戴兵指出，中非共和国政府多次强烈要求联合国安理会完全解除武器禁运，得到地区国家积极响应。6月13日，非盟和平与安全理事会重申要求解除对中非共和国武器禁运。安理会应该倾听中非共和国和地区国家合理诉求，尽快调整不合时宜的制裁措施，尽早全面解除禁运。

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