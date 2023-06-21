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约旦河西岸枪击事件致4名以色列人死亡

2023年06月21日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷6月20日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国防军和急救组织20日发表声明说，约旦河西岸一处犹太人定居点附近当天发生枪击事件，造成4名以色列人死亡，另有4人受伤。

　　以色列国防军说，袭击发生在约旦河西岸北部埃利犹太人定居点附近的一个加油站。两名巴勒斯坦袭击者先向加油站一家餐馆的顾客开枪，随后将目标对准加油站的人。一名袭击者被以军当场开枪打死。

　　以色列国家安全总局（辛贝特）说，另外一名袭击者驾车逃离，在巴勒斯坦城镇图巴斯附近被以军开枪打死。

　　以色列急救组织“红色大卫盾”说，4名伤者均已送医救治，其中1人伤势严重。

　　据巴勒斯坦官方电视台20日报道，被打死的两名枪手是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）成员。哈马斯随后发表声明确认。

　　以色列国防军19日在约旦河西岸城市杰宁展开突袭行动，搜捕两名涉嫌参与袭击以色列目标的人员，后与当地巴勒斯坦武装人员发生持续数小时的激烈交火。巴勒斯坦卫生部官员说，以军袭击导致至少5人死亡，超过90人受伤。以军方面有8人受伤。

　　今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。（参与记者：柳伟建）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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