“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”在意大利米兰，有一家开了近30年的中餐馆杏花村酒家。无论工作日还是节假日，这里总是座无虚席。而且，来吃饭的多是熟客，不用看菜单就能报出要点的菜名。

推出中西合璧菜品

“杏花村酒家由我岳父于1996年创立，那时候米兰的中餐厅数量还不足10家。最早在店里吃饭的华人顾客，如今很多都已经成为爷爷奶奶。现在，他们还会带孙子孙女来吃饭。这家店见证了他们在异国他乡艰辛打拼的历程，承载着他们对家乡味道的深切情感。”米兰浙江侨商联合会会长、杏花村酒家董事长林茂风说。

杏花村酒家主营浙江菜，为了迎合当地人的饮食习惯，菜品做了一些西式化改革。厨师依靠对火候和食材的精准掌控，烹调出中西合璧的新派“中国味道”。打开杏花村酒家的菜单，菜品按照开胃菜、汤、主菜和主食的程序一道道呈现。

“将卷心菜、香菇和胡萝卜等蔬菜炒香，卷在春卷皮里，在油锅炸至金黄色，这是意大利人最爱的开胃菜——炸春卷。当地人有个习惯，不吃带皮或者带骨头的肉类，所以我们的主菜食材以肉丝和肉片为主，比如冬笋肉片、芹菜肉丝等。最受意大利人欢迎的主食是炒绿豆粉丝，顾客可以选择鸡肉、虾仁等食材与粉丝搭配。酒水方面，他们偏爱玫瑰露酒、竹叶青酒和人参酒。”林茂风说。

新式中餐店兴起

在林茂风看来，“中餐西做”是海外中餐馆在开拓市场和转型升级方面需要长期探索的。“中餐西做”不是简单地为中餐套上“西装”，而是要从西餐中获取灵感，不断推陈出新。

不过，在新一代意大利中餐业者眼中，迎合当地人口味似乎不再重要。林茂风说，如今年轻的中餐业者们致力于还原中餐“本味”。他们擅长用社交媒体进行宣传，打造出一家家新式网红店。

“这些新式中餐店大多经营单一品类的中餐小吃，比如饺子、肉夹馍、包子、煎饼、拉面等。店铺规模比较小，店员人数不多，通常会用玻璃橱窗直接展示小吃的制作过程，吸引当地顾客前来品尝。”林茂风说。

推动传统中餐转型

传统的意大利中餐店正面临一些难题。林茂风说：“问题主要在于成本增加和人手短缺。中餐对烹饪技术要求高，我们出3000欧元月薪仍难聘请到厨师，跑堂、洗碗工等也不好招，电费、煤气费和菜价上涨也导致利润下降。另外，如今只做中餐的中餐馆越来越少，有很多同时做中餐和日料的自助餐厅涌现，传统中餐厅正逐渐被这类‘亚洲餐厅’取代。”

对传统中餐馆的转型发展，林茂风有自己的见解。他说，人们印象中的中餐馆是老旧的、口味单一的，现代化的经营手段能改变刻板印象、提升中餐档次。“我们正探索连锁化、品牌化经营，寻求获得更稳定的顾客群。我们也借助网络进行宣传，使顾客能在线上看到餐厅的位置、环境、菜品和评价。我们还推出了打包外卖等新的经营方式。”

“这些年，附近出现了很多大型自助餐厅，不过对我们餐馆的生意没有太大影响，因为顾客已经认可我们了。”林茂风说。

近30年来，杏花村酒家不断改进和优化菜品，也多次改造升级店铺。林茂风表示，未来还将继续努力，让华侨华人能吃到地道的家乡味，让当地人能体验到“舌尖上的中华文化”。

（据中新社电 记者吴侃）

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