新华社日内瓦6月20日电 联合国人权理事会第53届会议20日就人权高专年度报告举行互动对话。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使出席，代表“捍卫《联合国宪章》之友小组”做共同发言，阐述在人权问题上的原则立场。

陈旭表示，我们高度重视促进和保护所有人权。人权没有高低或类别之分，促进和保护人权应遵循公正、客观、透明、非选择性、非政治化、非对抗性原则，尊重主权原则及不干涉别国内政等《联合国宪章》规定的义务。我们重申坚决反对在人权问题上搞双重标准，应通过对话、合作、参与、国家主导等原则，推进真正促进和保护人权的进程。我们将继续以积极和建设性方式参与推进全球人权治理，维护、促进和捍卫《联合国宪章》的普遍性和有效性。

“捍卫《联合国宪章》之友小组”由委内瑞拉发起，2021年7月成立。成员目前包括中国、俄罗斯、阿尔及利亚、白俄罗斯、玻利维亚、伊朗、叙利亚、巴勒斯坦、柬埔寨、朝鲜、老挝、安哥拉、赤道几内亚、厄立特里亚、古巴、尼加拉瓜等国。

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