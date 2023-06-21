冯歆然、章建华

新华社北京6月20日电 题：为重振全球发展事业贡献智慧与力量——中外人士积极评价全球发展倡议落实进展

新华社记者冯歆然、章建华

6月20日，《全球发展倡议落实进展报告》在北京发布，报告全面梳理了全球发展倡议提出以来，中国同各方合作伙伴一道推动倡议落实的主要举措和取得的进展，并就加强倡议合作、推进落实联合国2030年可持续发展议程提出建议。多位中外人士高度评价全球发展倡议落实进展，认为倡议务实合作有效增进发展中国家特别是“全球发展倡议之友小组”国家人民福祉，表示相信倡议将助力联合国2030年可持续发展议程如期实现。

2021年9月21日，习近平主席在第76届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，呼吁国际社会重视发展问题，加快落实联合国2030年可持续发展议程。2022年6月，习近平主席主持全球发展高层对话会，进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，就落实全球发展倡议宣布一系列务实举措，为倡议推进指明方向，标志着倡议进入务实合作新阶段。

《全球发展高层对话会成果清单》中的32项务实举措已有一半实施完成或取得早期成果、全球发展倡议项目库务实合作项目总数突破100个、过去一年中国政府立项安排1000期人力资源开发合作项目……报告梳理了倡议提出一年多来的各项重要举措和进展。

中国国际发展知识中心主任赵昌文表示，本次发布的报告是关于全球发展倡议的首份进展报告。希望能借此进一步促进国际社会加深共促发展的共识，共同关注发展中国家面临的困境并尽早行动起来，共同推动世界各国特别是发展中国家如期实现2030年可持续发展目标，增进世界人民福祉。

“从全球发展高层对话会提出的32项务实举措可以看出，中国对于推动落实全球发展倡议有非常清晰的规划和实施路径。”中国农业大学国际发展与全球农业学院院长徐秀丽表示，此次报告向国际社会公布了各项举措的具体落实进展，充分展现了中国在推动落实倡议方面公开透明的态度与真诚合作的意愿。

“我对报告所展示的倡议落实进展感到由衷钦佩。”斯里兰卡驻华大使科霍纳在报告发布会上表示，全球发展倡议是一个能有效促进全球发展事业的系统性倡议，在此框架下开展的众多务实合作项目，为发展中国家提供了极大的帮助和启发。

作为新时代中国向国际社会提供的重要公共产品，全球发展倡议提出以来，在国际社会赢得积极支持、热烈回应。目前，已有100多个国家和国际组织支持倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

索马里驻华大使阿瓦莱表示，全球发展倡议和索马里自身的发展规划十分吻合，倡议对于合作、创新、包容的关注在索马里人民中间产生了深刻的共鸣。“我们决心和国际伙伴携手合作，克服挑战，建立一个更加美好的世界，确保没有一个国家或个人被落下。”

老挝老中合作委员会常务副主席赛萨纳·西提蓬在接受新华社记者采访时表示，全球发展倡议充分体现了以人民为中心的理念，是构建人类命运共同体在发展领域的生动实践。倡议聚焦深化国际发展合作，是开放包容的全球公共产品。

赛萨纳说，老挝赞赏中国与其他国家和联合国等多边机构共同推进全球发展倡议，重视支持发展中国家的教育和减贫事业。“我们也期待在全球发展倡议框架下继续得到中方支持，发挥联合国机构专业能力，共同为老挝减贫、教育等基础民生事业发展作出贡献。”

当前，世界经济复苏乏力、地缘冲突、气候变化等多重挑战交织叠加，联合国2030年可持续发展议程推进步履维艰。多位中外人士表示，期待各方在全球发展倡议框架下，取得更多务实合作成果，加快推动落实联合国2030年可持续发展议程。

联合国工业发展组织驻华代表康博思表示，今年将迎来联合国2030年可持续发展议程中期评估，但目前仍有30%以上的可持续发展目标停滞不前，甚至出现了倒退。中方提出的全球发展倡议，为解决全球性挑战和发展中国家的发展需求带来了希望。

“在全球发展倡议的框架下，中方牵头建立了合作机制，围绕八大重点领域建立了合作平台，确定了倡议的合作方式，并实施了具体的合作项目，这些都充分体现了中国促进全球发展的决心和能力。”康博思说，联合国工业发展组织将继续坚定支持这一倡议的落实落地。

埃及驻华大使哈奈菲表示，发展知识不应是个别国家独享的资源，而应当在各国间共享、造福全人类。埃方衷心感谢中国与其他国家共享发展知识，并坚定相信中国提出的全球发展倡议，将有力帮助各国推进落实2030年可持续发展议程的共同事业，成为一个共享发展经验、促进各国合作的平台。

(责编：杨光宇、牛镛)