新华社北京6月20日电（记者冯歆然、邵艺博）全球发展高层对话会举办一周年之际，由中国国际发展知识中心编写的《全球发展倡议落实进展报告》20日在北京发布。报告全面梳理了全球发展倡议提出以来，中国同各方合作伙伴一道推动倡议落实的主要举措和取得的进展，并就加强倡议合作、推进落实联合国2030年可持续发展议程提出建议。

报告说，自中方2021年9月提出全球发展倡议以来，倡议的理念内涵不断丰富、落实机制不断健全、推进路径更加清晰、务实合作逐步落地。在2022年6月举行的全球发展高层对话会上，中方进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，就落实全球发展倡议宣布一系列务实举措，为倡议推进指明方向，标志着倡议进入务实合作新阶段。

报告指出，一年多来，全球发展倡议有效凝聚了共促发展的国际共识，推动国际社会对全球发展“再聚焦”、对2030年议程“再承诺”，有力回应了全球性挑战和广大发展中国家的发展需求，为推动实现2030年可持续发展目标提供了“加速器”。

根据这份报告，截至目前，2022年6月发布的《全球发展高层对话会成果清单》中的32项务实举措已有一半实施完成或取得早期成果。2022年9月“全球发展倡议之友小组”部长级会议期间发布的全球发展倡议项目库首批50个务实合作项目清单中，10多个已经实施完毕，剩余项目正积极推进，目前项目库务实合作项目总数已突破100个，近40个发展中国家正从中受益。过去一年，中国政府立项安排1000期人力资源开发合作项目，已提供2万个培训名额，基本覆盖全部“之友小组”国家。

报告表示，中方同联合国发展机构等开展一系列务实项目，有力支持了有关发展中国家落实2030年议程的努力。“全球发展和南南合作基金”与中国—联合国和平与发展基金已成为中方支持全球发展倡议项目合作的两大重要资金平台。

报告指出，全球发展倡议的八大重点领域全面覆盖了2030年议程所有17项可持续发展目标。近两年来，中方与各方合作伙伴一道，围绕八大重点领域打造合作平台、构建伙伴关系、加大资金支持、开展能力建设、实施民生项目，并通过发布《全球发展报告》等，持续与各方伙伴加强全球发展方面知识的交流和分享。

报告建议，继续坚持凝聚发展优先的共识，加快推进落实2030年议程；有效调动和配置资源，汇聚促进发展的最大合力；深化务实合作，为各国特别是发展中国家发展带来实实在在惠益；坚持以知识促发展，加强发展知识经验分享交流。

(责编：杨光宇、牛镛)