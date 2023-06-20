新华社巴黎6月19日电 综述：中国展团实力亮相巴黎航展

新华社记者刘芳 张百慧

第54届巴黎-布尔歇国际航空航天展览会（巴黎航展）19日开幕，中国展团实力亮相，积极寻求与国际伙伴合作共赢。

展馆主入口处，中国航空工业集团有限公司的300平方米展区里，各型航空应急救援装备格外亮眼。已在灭火实战中告捷的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M、打通应急通信保障生命线的“翼龙”-2H应急救灾型无人机、将应用于搜索救援的AC352直升机……谱系齐全、功能丰富的系列装备为世界带来一份诚意满满的航空应急救援“中国方案”。

在中国航空工业集团的“空中攻防体系”展台，中国老牌军贸劲旅集中亮相，并有多型重点航空装备在境外首次展示。由歼-20为代表的主战机型领衔展示了轰-6K、攻击-11和各型机载武器等遂行对面打击任务的航空武器装备；运-20展现出中国战略投送和综合保障能力的提升；空警-500预警机、ZDK-03预警指挥机等支援保障机型展示了中国航空装备在信息化和复杂战场环境下所具备的支援保障力量。“翼龙”“云影”和“旋戈”三大无人机系列齐齐亮相，展现出中国航空工业集团在无人机领域体系化发展的最新进展。

中国航空工业集团总经理助理、新闻发言人周国强告诉记者，本次参展是中国航空工业集团在巴黎航展展出内容最丰富、数量最多的一次，中国航空工业集团将在展览期间就航空应急救援装备等航空产品与国外用户合作洽谈，积极开拓国际市场。

在中国航天科技集团有限公司的展台，长征系列运载火箭、东方红三号E通信卫星、亚太6D通信卫星、陆探一号卫星等模型引人驻足。

中国科学院空间应用工程与技术中心展示了中国空间站的科学实验系统及应用成果，在微重力科学、空间天文学和地球科学等领域征集国际合作项目。面对询问详情的参展同行和外国媒体，中心副研究员张仁勇详细介绍中国空间站的优势，强调“中国空间站向国际社会各界开放空间科学合作研究”。

在中国商用飞机有限责任公司展台，5月底完成首次商业航班飞行的C919国产大飞机模型颇受关注。展台工作人员告诉记者，截至目前，C919累计获得30余家客户共1061架订单。

创始于1909年的巴黎航展是世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一，每两年举办一次。本届展会吸引了全球约2500家展商参展，其中包括300多家初创企业。

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