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热点问答：为什么越来越多国家申请加入金砖国家

2023年06月20日20:01 | 来源：新华网
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新华社北京6月20日电热点问答：为什么越来越多国家申请加入金砖国家

新华社记者刘健 陈丹

据孟加拉国《达卡论坛报》19日报道，孟加拉国已正式申请加入金砖国家合作机制。金砖国家扩员再次引起广泛关注。

金砖国家包括中国、俄罗斯、印度、巴西、南非5个国家。经过十几年发展，金砖国家合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，合作成果日益丰硕。金砖国家合作机制得到国际社会广泛认同和支持，越来越多志同道合的伙伴希望参与其中。

哪些国家期待加入金砖“大家庭”？为何如此踊跃？金砖国家扩员何时提上日程？

谁在排队申请

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯副外长里亚布科夫15日表示，申请加入金砖国家的国家数量在不断增加，目前已有近20个国家。

报道说，孟加拉国总理哈西娜14日与南非总统拉马福萨在瑞士日内瓦会晤，孟加拉国随后递交申请。俄罗斯驻埃及大使鲍里先科同日表示，埃及已正式申请加入金砖国家合作机制，并对“去美元化”十分感兴趣。

据日本《每日新闻》日前报道，近期提出加入申请的还有伊朗和阿根廷。此外，沙特阿拉伯、阿联酋、尼日利亚等产油国也提出申请。一旦这些国家获批加入，意味着金砖国家合作机制将覆盖全球过半石油和天然气资源，影响力大增。

今年5月底，委内瑞拉总统马杜罗与巴西总统卢拉会谈后告诉媒体，金砖国家正吸引着那些在世界上寻求和平与合作的人们，委内瑞拉“希望以适当方式成为金砖国家的一部分”。

为何如此踊跃

作为新兴市场国家和发展中国家合作的重要平台，金砖国家致力于维护多边主义，积极推动全球治理体系改革，提升新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，已成为国际事务中一支积极、稳定、建设性力量。

西班牙《起义报》网站本月10日提出这样一个问题：为什么这么多发展中国家有兴趣加入金砖国家？

报道指出，许多国家已经厌倦了这样一个事实：美国几十年来在经济上几乎统治了整个世界，强制美元交易。不遵守白宫指示，就将面临制裁及经济和金融勒索。相比之下，金砖国家对帮助各国发展、促进投资和贸易持开放态度，绝不强加先决条件。

“最重要的是，金砖国家捍卫多极化和多边主义……通过捍卫多边主义，金砖国家正在对抗冷战概念，正在为建立一个更公平公正、有利于全球的国际经济秩序提供可能性。”古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔日前接受媒体采访时说。

俄罗斯国立高等经济学院多边战略项目发展管理处负责人瓦列里娅·戈尔巴乔娃撰文指出，金砖国家的主要使命是成为发展中国家利益的代言人，金砖国家的目标和价值观与世界上大多数国家一致。这就意味着金砖国家扩员是迟早的事。

何时提上日程

去年6月，在金砖国家领导人第十四次会晤期间，五国领导人就金砖扩员问题达成重要共识，支持讨论扩员标准和程序。

南非是2023年金砖国家轮值主席国，将主办金砖国家领导人第十五次会晤。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫本月17日接受俄罗斯媒体采访时表示，金砖国家扩员话题将列入8月举行的金砖国家领导人会晤议程。

中国外交部发言人毛宁5月31日在例行记者会上答问时说：“中方一贯主张，金砖国家是开放包容的机制，支持金砖扩员进程，欢迎更多志同道合的伙伴早日加入金砖‘大家庭’。”

佩斯科夫表示，俄罗斯乐见越来越多的国家对金砖表现出浓厚兴趣。俄罗斯外长拉夫罗夫说，多个国家“排大队”加入金砖和上海合作组织，说明其作用越来越重要。

南非常驻维也纳国际组织代表莫莱卡内在接受塔斯社采访时说，如果其他国家愿意加入金砖国家合作机制，金砖国家将乐于接纳新成员。

(责编：于洋、刘慧)

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