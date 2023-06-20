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中法文化旅游论坛在法国举行 期待为中法人民“相逢”创造更好条件

2023年06月20日19:59 | 来源：新华网
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新华社巴黎6月19日电（记者唐霁）主题为“相逢”的中法文化旅游高端论坛19日下午在法国巴黎郊外的讷伊市举行。中法各界人士300余人出席论坛。

法国前总理拉法兰在致辞中表示，本次论坛的议题之一是2024年中法文化旅游年。他刚从上海访问归来，看到中方已经开始筹备相关事项，很高兴看到法国也在积极行动。他认为，法中两国人民对彼此的历史文化有着相同的好奇心，都乐于推动文化交流，而交流是通向和平的最佳途径。

3月19日，在法国巴黎埃菲尔铁塔附近，行人经过绽放的玉兰花。（新华社记者高静摄）

中国驻法国大使馆文化处公使衔参赞严振全表示，被疫情阻隔三年后，中法间人文交流逐渐步入正轨，文化交流和旅游往来都进入了恢复通道。要实现中法人文交流全面恢复，需要两国政府、公共机构和文旅企业共同努力，消除阻碍交流的政策障碍，营造更加便捷友善的市场环境，为两国人民“相逢”创造更好条件。

他说，2024年是中法建交60周年、中法文化旅游年，巴黎还将承办举世瞩目的奥运会。目前，中法两国政府正密切联系，加强文化和旅游等各领域合作，让两国文化交流活动更加丰富，旅游往来更加便捷。

这是3月24日在法国巴黎北郊圣但尼拍摄的建设中的巴黎2024年奥运会和残奥会运动员村。（新华社记者高静摄）

法国负责中小企业、贸易、手工业和旅游的部长级代表奥利维娅·格雷瓜尔在视频致辞中表示，2024年中法文化旅游年非常重要，有助于两国友好合作。她希望两国在文化旅游年中加强在博物馆、出版、电影、戏剧等方面的合作，通过旅游和文化增进两国的相互理解与交流。

本次论坛由法国“吴建民之友”协会主办，得到了法国旅游部、中国驻法国大使馆等部门支持。

(责编：于洋、刘慧)

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