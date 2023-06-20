新华社北京6月20日电 最近一段时间，全球多地遭遇极端天气，高温、山火、飓风、洪水等影响民生。气象学家认为，全球气候变化是极端天气频发的重要推手，呼吁加强国际合作共同应对这一严峻挑战。

美国：高温暴雨龙卷风 逾60万人断电

美国南部得克萨斯州、佛罗里达州等多地近日持续高温，不少城市开放避暑中心供人们纳凉。墨西哥湾沿岸美国多地17日遭遇极高温天气，休斯敦、布朗斯维尔等地体感温度高达46至49摄氏度不等。

6月15日，孩子们在美国休斯敦市一处喷水公园玩耍消暑。新华社发（陈晨摄）

美国媒体援引美国国家气象局专家艾利森·普拉特的话说，由于邻近墨西哥湾，这些地方空气湿度较高，令体感温度飙升。普拉特以达拉斯为例说明，当地34摄氏度的气温会带来40.5摄氏度的体感温度。

高温、暴雨等极端天气导致大量居民供电中断。最新数据显示，南部多州18日仍有超过60万人断电。据路透社报道，由高温天气催生的龙卷风近日袭击得克萨斯、佛罗里达等州，已导致数人丧生。气象专家警告，在高温和高湿度共同作用下，美国南部可能迎来更多破坏性暴风雨等极端天气。

孟加拉国：50年最久热浪 小学停课

烈日炎炎，孟加拉国首都达卡的冷饮摊生意十分火爆。当地民众不得不通过各种方式解暑降温，因为他们正经历着至少50年来持续时间最长的高温天气。

视频截图。

当地气象部门官员表示，今年4月和5月高温天气席卷孟加拉国不同地区长达24天和22天，其中达卡4月16日达到40.6摄氏度，为58年来最高温。此外，和过去30年同期平均降雨量相比，今年4月和5月孟加拉国降雨量也很低。

虽然当地已进入季风雨季，但高温仍在继续。面对酷暑，当地政府6月初要求所有公立小学停课4天。

“今年的日子要比往年难熬得多，尤其对于妇女、儿童等弱势群体来说。低收入群体的日子也不好过，因为他们买不起空调，在限电减载的情况下也买不起发电机。”当地学者说。

加拿大：山火创纪录 “高速路看不到车”

5月27日，加拿大不列颠哥伦比亚省东北部地区野火蔓延。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

加拿大今年遭遇创纪录的山火季节。记者在加拿大西部不列颠哥伦比亚省温哥华岛艾伯尼港注意到，因为山火，这个旅游胜地的高速路上已经看不到车，酒店里几乎没有人。

加拿大多地5月份平均气温比往年同期超出10摄氏度甚至更高，火势从山火季一开始就非常猛烈。从东部大西洋沿岸到西部太平洋沿岸，气候不同的各省份同时发生严重灾情，极为罕见。西部不列颠哥伦比亚省是今年山火季节最早开始的省份，现已成为加拿大山火灾情最严重的省份之一。

截至目前，加拿大全境已发生2634起山火，过火面积约540万公顷，超过近10年火灾最严重年份2014年的全年水平。

从5月初第一批居民因山火失控被迫疏散离家，累计有约12万人离开家园。此起彼伏的山火产生的烟雾还威胁加拿大和美国超过1亿人的健康。

巴基斯坦：飓风邻国登陆 10万居民撤离

6月13日，受“比帕乔伊”飓风迫近影响，民众从巴基斯坦信德省特达地区撤离。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

飓风“比帕乔伊”当地时间15日傍晚登陆印度古吉拉特邦，其间中心附近风速达到每秒27.8米，给当地造成严重破坏，也给邻国巴基斯坦带来一定影响，巴南部信德省有关部门提前采取措施，包括撤离约10万名沿海地区居民。

巴基斯坦国家灾害管理局16日表示，“比帕乔伊”飓风登陆地点距离巴基斯坦边境145公里，带来时速80至90公里的大风天气。

巴基斯坦气候变化部长拉赫曼表示，信德省多地遭遇强降雨天气，多个沿海地区被高涨的海水淹没，但由于该省采取的预防措施，大多数沿海居民已被疏散至安全区域。因此，目前没有出现飓风导致该国人员伤亡的情况。

巴气象部门表示，尽管当前飓风影响已经大大减弱，仍建议民众采取防护措施，避免前往海边，以防恶劣的海况造成人身安全风险。

玻利维亚：热带农业区遇罕见冰雪

玻利维亚位于南美洲中部，目前遭遇罕见低温天气。在该国北部，最低气温达零下9摄氏度，打破历史纪录，南部的葡萄酒主产区塔里哈省气温也大幅下降。

突如其来的冰雪天气导致玻利维亚农业大省圣克鲁斯农作物持久破坏，牲畜死亡。

民防部副部长胡安·卡洛斯·卡维蒙特斯说，农业领域“最重要的事情将是更换种子和肥料”，因为大部分农作物已难以抵御目前的极端天气。

气象专家警告说，极端天气不仅是天灾，很大程度上更是人祸。当极端天气不再是“极端事件”，应对气候变化采取行动迫在眉睫。（记者：林威、孙楠、王欢、蒋超、袁原、郜婕、王鑫方、周啸天；报道员：万斌、吉本、阿里、塔里克；视频：沈浩洋、王沛；编辑：王申、王丰丰、徐晓蕾、刁泽、孙浩、梁尚刚）

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