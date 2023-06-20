据阿联酋通讯社报道，阿联酋通讯社已与石油输出国组织（OPEC）签署协议，将成为2023年7月5日至6日在奥地利维也纳霍夫堡皇宫举行的第八届OPEC国际研讨会的媒体合作伙伴。该研讨会主题为 "实现可持续和包容性的能源转型"。

根据协议，阿联酋通讯社将在活动期间为各地区和国际媒体提供报道，并以多种语言举办研讨会和展览。

欧佩克秘书长海塔姆·盖斯认为，考虑到阿联酋在全球石油市场中的主导地位，加强与阿通社的合作关系至关重要。他特别强调了传统媒体在提高公众尤其是年轻人对能源行业等重要领域的认识方面所扮演的角色。

阿通社社长穆罕默德·贾拉勒·拉西表示，欧佩克在确保能源安全和减少碳排放以应对气候变化方面发挥着关键作用。这项新的合作协议为双方未来更广泛的合作打开了大门，主要目标是提高媒体对公正能源转型的认识，并支持全球倡议应对气候变化，以造福子孙后代。

第八届欧佩克国际研讨会将集中讨论与能源转型相关的关键问题，包括能源安全、技术创新、环境问题、可持续发展、能源政策以及世界经济更广泛的趋势。

来源：阿联酋通讯社

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