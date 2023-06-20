新华社联合国6月19日电（记者毛磊）联合国会员国19日在纽约联合国总部通过一项协定，旨在加强各国管辖范围以外区域海洋生物多样性保护等工作，这些区域总计覆盖全球三分之二以上的海洋。

根据联合国发布的新闻公报，这份《<联合国海洋法公约>下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》“具有里程碑意义”，将使有关公海生物多样性保护等的法律框架得到显著加强。协定就国家管辖范围以外区域海洋遗传资源方面的活动以及惠益分享、建立包括海洋保护区在内的划区管理工具等作出规定。此外，协定还涉及在国家管辖范围以外区域开展活动对海洋环境影响的评估，以及各方在能力建设和海洋技术转让方面合作等内容。

联合国秘书长古特雷斯当天就此发表讲话说，海洋正面临气候变化、过度捕捞、酸化、污染等多重威胁。协定对于应对这些威胁以及确保全球超过三分之二海洋的可持续利用等至关重要。全球性威胁需要采取全球性行动，这份协定经过近20年酝酿终获通过，证明了“多边主义的力量”，表明各国能够为了共同利益而团结一致。

新闻公报还说，自今年9月20日起，协定将持续两年在纽约联合国总部开放供各国签署。协定将在60个国家批准后生效。联合国秘书长须在不迟于协定生效后一年内召开协定缔约方大会首次会议。

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