新华社日内瓦6月19日电（记者陈斌杰）世界贸易组织秘书处19日在日内瓦公开中方向世贸组织贸易与环境委员会提交的提案。中方以欧盟近期通过的碳边境调节机制为例，提议更好发挥世贸组织监督审议职能，就对贸易影响重大的环境政策开展多边专题讨论。

中方提案指出，当前贸易政策与环境政策不断加深融合，部分措施对贸易影响重大；世贸组织第12届部长级会议授权就相关措施开展多边专题讨论有助加强贸易与环境委员会职能，从而更好发挥世贸组织作用，推动多边贸易体制为联合国2030年议程及其可持续发展目标作出贡献。

就欧盟碳边境调节机制，中方提议围绕如何确保碳的边境调节方式方法公平合理、如何客观衡量所谓的“碳泄漏”风险、如何衡量相关措施的环境贡献、如何贯彻落实《联合国气候变化框架公约》下“共同但有区别的责任原则”、如何避免造成贸易扭曲和影响发展中国家利益等问题开展多边信息分享和交流，鼓励实施有关措施的成员就相关问题提交书面报告，鼓励受影响的成员围绕相关方面提交问题清单或研究报告。

世贸组织贸易与环境委员会会议于12日召开，是欧盟碳边境调节机制正式立法后的第一次委员会会议，碳边境调节机制相关问题再次成为讨论焦点。会议上，中方就提案进行了大会宣介，得到广泛响应。印度、巴西、沙特、新加坡、澳大利亚、新西兰、哥伦比亚、菲律宾等成员表示中方提案具有建设性，印度、澳大利亚等成员表示愿同中方作进一步探讨。

根据碳边境调节机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的水泥、铝、化肥、钢铁等产品征收“碳关税”。一些国家对欧盟开征“碳关税”是否符合现行贸易规则存有疑虑，欧盟一些贸易伙伴认为该机制存在加剧贸易保护主义风险。

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