人民网开罗6月19日电 （记者黄培昭、沈小晓）6月18日，中国生态环境部援助埃及环境部应对气候变化南南合作项目援助物资交接仪式在开罗举行。中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强、埃及环境部长亚斯敏出席。中国驻埃及使馆公使张朝阳与埃环境事务署工程和项目管理局局长阿卜杜勒阿齐兹签署交接证书，埃及环境事务署首席执行官塞纳等参加上述活动。

中国驻埃及大使廖力强现场发言。人民网记者 沈小晓摄

廖力强大使表示，近年来在两国元首引领擘画下，中埃全面战略伙伴关系实现跨越式发展。中方衷心祝贺埃方成功举办《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）。此次中方向埃方援助的物资将有助于促进埃及能源消费方式的低碳转型，为埃方提供实实在在的支持。下一阶段，中方愿继续拓展和深化同埃方在气候变化等环境领域的合作，更好造福两国人民。

亚斯敏部长表示，埃方衷心感谢中国对埃及应对气候变化和绿色转型提供的大力支持，高度赞赏中方派出高级别代表团参加COP27，为推动会议取得一揽子积极成果发挥重要作用。埃方期待两国在环境保护和应对气候变化领域继续开展更多务实合作。

中国驻埃及使馆公使张朝阳与埃环境事务署工程和项目管理局局长阿卜杜勒阿齐兹签署交接证书。人民网记者 沈小晓摄

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