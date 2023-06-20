第27批援阿医疗队部分队员与本·阿克隆医院的同事在刚刚挂牌的示范推广基地门前合影。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔6月19日电 （记者王传宝）湖北省中医院针灸传统技术齐刺法示范推广基地19日在位于阿尔及利亚首都阿尔及尔的本·阿克隆医院正式挂牌，来自中国援阿医疗队及本·阿克隆医院的嘉宾近20人参加了挂牌仪式。

本·阿克隆医院院长哈夫塞·齐达内在致辞中表示，长期以来，中国援阿医疗队以其高标准的专业素养为阿国人民健康医疗服务，在本·阿克隆医院针灸科工作的中医中心医疗队工作出色，医术精湛，深受当地患者的欢迎。

湖北省中医院针灸科主任周仲瑜说，齐刺法是中国针灸技术的一种传统的针刺手法，对患者痛症具有很好疗效，操作简单便捷，希望示范推广基地能为阿培养更多针灸领域的专业人才，使这一门古老的针灸传统技术让更多的阿尔及利亚患者受益。

当天，中石化国勘阿尔及利亚公司向这家医院捐赠了包括4台监护仪，价值约140万第纳尔，用于改善该医院的医疗条件。

据统计，自1963年4月中国政府向非洲国家派遣的第一支医疗队抵达阿尔及利亚以来，中国共派出援阿医疗队27批次、3522人次。截至今年1月，医疗队共接诊患者2737万人次，接生207万新生儿，培训当地各级医技人员3000余名。

(责编：燕勐、杨牧)