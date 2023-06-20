新华社巴黎6月19日电（记者张百慧）中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹19日在法国巴黎联合国教科文组织总部被授予联合国教科文组织—阿勒福赞科学、技术、工程、数学领域杰出青年科学家国际奖（简称“阿勒福赞奖”），以表彰其通过古基因组构建欧亚大陆早期人群遗传历史的重要原创性工作，从进化角度为人类的健康与适应问题带来新的见解。

该奖是联合国教科文组织自2021年起设立的首个旨在推动科学、技术、工程、数学（STEM）领域青年科学家工作的国际奖项，每两年颁发给5名STEM领域的青年工作者，用于表彰和奖励科学家在国家、地区和全球层面所取得的有利于推动能力建设、科学事业发展和社会经济发展的成就，进而促进STEM领域的教育、科学进步、科学普及和国际合作。

付巧妹长期从事古遗传学研究，主要围绕古DNA探索人类起源与演化的重要科学问题。作为国际古遗传学领域的领军科学家之一，付巧妹在本次奖项的评选中从全球2500名候选者中脱颖而出，成为首位获得此奖的中国科学家。

今年获奖的其他4名青年科学家为来自喀麦隆的阿卜敦·阿坦加纳、埃及的希沙姆·奥姆兰、塞尔维亚的耶莱娜·弗拉迪奇、阿根廷的费德里科·阿列尔，他们分别因在数学、半导体芯片和微电子学设计、绿色工程、农业生物技术领域的创新研究和推广获奖。

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