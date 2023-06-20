新华社联合国6月19日电 中国常驻联合国副代表戴兵19日呼吁国际社会加大关注和投入，为维护利比亚和地区和平稳定提供建设性支持。

戴兵在安理会利比亚问题公开会上发言说，中方赞赏“6+6”联合委员会6月初举行多轮会谈，就选举法草案达成初步共识。中方鼓励利比亚各方在已有成果的基础上，保持沟通对话势头，争取在关键问题上形成共识，为推进政治过渡创造条件。近期非洲局势再次表明，解决非洲问题需要从内部寻找解决方案。国际社会要尊重“利人主导、利人所有”的原则，照顾利比亚各方合理关切，为利比亚政治进程提供建设性支持，避免外部强加解决方案。

戴兵表示，中方赞赏“5+5”联合军事委员会今年举行多次会议，探讨安全机构统一、建立停火机制等问题，注意到安全工作组召开首次全体会议。利比亚各方要维护好来之不易的停火局面，避免采取导致局势升级的行动。当前形势下，要注意处理好外部武装和雇佣兵撤离问题，确保有关进程平稳有序推进，避免给利比亚国内稳定和邻国安全带来负面影响。

戴兵说，国际社会要支持利比亚重建，帮助利比亚发展经济和改善民生。联合国落实2023-2025年可持续发展合作框架，要对接好利比亚重点领域合作，把联合国发展资源用在实处。利比亚政府在被冻结资产损失问题上长期存在关切，安理会和利比亚制裁委员会要高度重视，采取切实措施。

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