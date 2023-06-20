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秦刚同德国外长贝尔伯克通电话

2023年06月20日00:34 | 来源：新华网
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新华社北京6月19日电 6月19日晚，国务委员兼外长秦刚同德国外长贝尔伯克通电话。

秦刚表示，中德是重要合作伙伴，中德关系非常紧密。李强总理正在德国进行正式访问，明天将与朔尔茨总理共同主持第七轮中德政府磋商，相信在双方共同努力下将取得圆满成功。中国的发展对德国是机遇而不是挑战，更不是威胁，中德之间要合作而不是对抗。中方坚持奉行独立自主的和平外交政策和互利共赢的开放战略，愿同德方秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，推动双边关系健康稳定发展，携手支持经济全球化，反对“脱钩断链”，共同践行真正的多边主义，维护地区和世界和平与稳定，为世界注入更多稳定性、确定性和建设性。

秦刚就两国外交领域合作成果同贝尔伯克对表，表示两国外交部将继续发挥双边关系总协调作用，深化各层级交流对话，加强在国际和地区事务上沟通协调，合作应对气候变化等全球性挑战。

贝尔伯克表示，德方愿同中方共同努力，推动李强总理此访和政府磋商取得积极成果。德方坚持一个中国政策，愿同中方密切各层级交往互访，深入沟通，增进了解，加强在经贸、应对气候变化、绿色发展、人文等领域合作。

双方还就乌克兰危机交换了看法，同意继续保持沟通。

(责编：杨光宇、牛镛)

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